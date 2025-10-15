Map Camera10·î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡ÖGR IV¡×¤¬¿·ÉÊÉôÌç¥È¥Ã¥×¤Ë¡¡
GR IV
Map Camera¤Ï10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¡¢2025Ç¯9·îÅÙ¤Î¡Ö¿·ÉÊ¡¦Ãæ¸Å¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¿·ÉÊ¥Ç¥¸¥«¥á9·î¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¦1°Ì¡§GR IV
¡¦2°Ì¡§X-M5
¡¦3°Ì¡§X-E5
¡¦4°Ì¡§GR IIIx
¡¦5°Ì¡§EOS R6 Mark II
¡¦5°Ì¡§¦Á7C II
¡¦7°Ì¡§¦Á7IV
¡¦8°Ì¡§X2D II 100C
¡¦9°Ì¡§EOS R5 Mark II
¡¦10°Ì¡§Zf
ºÇ¶¯¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥åー¥¿ー¤ò¤¦¤¿¤¦GR¥·¥êー¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖGR IV¡×¤¬¡¢2°Ì°Ê²¼¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ½éÅÐ¾ì1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Map Camera¤Ç¤ÏÍ½Ìó³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÃíÊ¸Â¿¿ô¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë½é²óÆþ²ÙÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£4°Ì¤Ë¤ÏÆ±¥·¥êー¥º¤Î¡ÖGR IIIx¡×¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¶¡µë¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤ÏÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¡ÖX-M5¡×¤Ç¡¢Á°²ó¤Î3°Ì¤«¤é¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Æ°²è»£±ÆÍÑÅÓ¤â°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Î¾®·¿¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤À¤¬¡¢ÈÎÇä¿ô¤âÁ°²ó¤è¤êÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3°Ì¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¡ÖX-E5¡×¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î¡ÖX2D II 100C¡×¤¬¡¢Á°²ó10°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£Map Camera¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥áー¥«ー¤«¤é¤Î¶¡µë¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¹¥Ä´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ë¥³¥ó¤Î¡ÖZf¡×¤¬3·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£9·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥·¥ë¥Ðー¥â¥Ç¥ë¤¬ÈÎÇä¿ô¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¸Å¥Ç¥¸¥«¥á9·î¥é¥ó¥¥ó¥°
¦Á7 III
¡¦1°Ì¡§¦Á7 III
¡¦2°Ì¡§Zf
¡¦3°Ì¡§GR III
¡¦4°Ì¡§¦Á7C II
¡¦5°Ì¡§GR IIIx
¡¦6°Ì¡§Zfc
¡¦7°Ì¡§X-T50
¡¦8°Ì¡§Z50II
¡¦9°Ì¡§R6 Mark II
¡¦10°Ì¡§¦Á6700
¡Ö¦Á7 III¡×¤¬2¥«·îÏ¢Â³¤ÇÃæ¸ÅÉôÌç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¥ì¥ó¥º¸ò´¹¼°¥«¥á¥é¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢¼ê¤´¤í¤Ê¥µ¥Öµ¡¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥½¥Ëー¤Î¥«¥á¥é¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢4°Ì¤Ë¡Ö¦Á7C II¡×¡¢10°Ì¤Ë¡Ö¦Á6700¡×¤È·×3¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¿·ÉÊÉôÌç¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ë¥³¥ó¡ÖZf¡×¤¬Ãæ¸ÅÉôÌç¤Ç¤â2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ë¥³¥ó¤Î¥«¥á¥é¤â¡ÖZfc¡×¡Ê6°Ì¡Ë¡¢¡ÖZ50II¡×¡Ê8°Ì¡Ë¤È3¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ä¥Î¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¡ÖR6 Mark II¡×¤¬9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤³¤Á¤é¤Ï¿·ÉÊÉôÌç¤Ç¤â5°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£