NY株式13日（NY時間13:24）（日本時間02:24）
ダウ平均　　　46076.81（+597.21　+1.31%）
ナスダック　　　22679.06（+474.63　+2.14%）
CME日経平均先物　47105（大証終比：-515　-1.09%）

欧州株式13日終値
英FT100　 9442.87（+15.40　+0.16%）
独DAX　 24387.93（+146.47　+0.60%）
仏CAC40　 7934.26（+16.26　+0.21%）

米国債利回り
　　休み

各国10年債
ドイツ　　2.636（-0.008）
英　国　　4.658（-0.017）
カナダ　　3.169（-0.034）
豪　州　　4.292（-0.072）
日　本　　1.680（-0.010）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝59.73（+0.83　+1.41%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4125.40（+125.00　+3.12%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114676.56（-347.74　-0.30%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1746万2947（-52954　-0.30%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ