ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５９７ドル高 ナスダックも２．１％の大幅高
NY株式13日（NY時間13:24）（日本時間02:24）
ダウ平均 46076.81（+597.21 +1.31%）
ナスダック 22679.06（+474.63 +2.14%）
CME日経平均先物 47105（大証終比：-515 -1.09%）
欧州株式13日終値
英FT100 9442.87（+15.40 +0.16%）
独DAX 24387.93（+146.47 +0.60%）
仏CAC40 7934.26（+16.26 +0.21%）
米国債利回り
休み
各国10年債
ドイツ 2.636（-0.008）
英 国 4.658（-0.017）
カナダ 3.169（-0.034）
豪 州 4.292（-0.072）
日 本 1.680（-0.010）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝59.73（+0.83 +1.41%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4125.40（+125.00 +3.12%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114676.56（-347.74 -0.30%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1746万2947（-52954 -0.30%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
