ÂçÊ¬¹©¶È¹â¹»ÂÎ°éÂç²ñ¡¡ÅÁÅý¶¥µ»¡Ö¥¬¥Á¥ç¥¦¤È¥«¥á¡×¡ÖÇÏ¤ÈÂý¡×¤ËÀ¸ÅÌ995¿Í¤¬Ä©Àï
½©À²¤ì¤Î¶õ¤Î²¼¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊ¬¹©¶È¹â¹»ÅÁÅý¤ÎÂÎ°éÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢60Ç¯¶á¤¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¶¥µ»¤Î¿ô¡¹¤ËÀ¸ÅÌ¤¬Ä©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÇÚ¤«¤éÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤Î±þ±ç²Î¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿ÂçÊ¬¹©¶È¹â¹»¤ÎÂÎ°éÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢3³ØÇ¯995¿Í¤¬³Ø²Ê¤´¤È¤Ë6¿§¤Î¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3Ç¯À¸¡Ë¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÊ¬¹©¶È¤ÎÂÎ°éÂç²ñ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Ê¤Î¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¶¥µ»¤Î¿ô¡¹¡£¡Ö¥¬¥Á¥ç¥¦¤È¥«¥á¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥¢¤¬ÁÈÂÎÁà¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Üー¥ë¤ò±¿¤Ö¤Èーº£ÅÙ¤Ïµµ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10¥áー¥È¥ëÊâ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¶¥µ»¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â60Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÇÏ¤ÈÂý¡×¤Ç¤Ï¡¢µ³ÇÏ¤òÁÈ¤ó¤Ç¿Ê¤ó¤À¸å¡¢µ¢¤ê¤Ï4¿Í4µÓ¡£¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ²¿¤È¤«Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3Ç¯À¸¡Ë¡Ö²¼µéÀ¸¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤è¤êµ¤¹ç¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÃÑ¤¸¤é¤¤¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¼½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¹â¹»ºÇ¸å¤ÎÂÎ°éº×¤Ê¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤àÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
À¸ÅÌ¼«¤é½àÈ÷¤·¤ÆËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÊ¬¹©¶È¤ÎÂÎ°éÂç²ñ¡£ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÇ®¤¤À¼±ç¤È¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢À¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£