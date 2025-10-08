この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」で活躍中の主婦YouTuber・shinoさんが、「【ダイソー購入品】これ100均！？思わず二度見したキッチン•便利グッズ&100均DIY」と題して、新たにダイソーで手に入れたアイテムの数々を詳しく紹介した。



動画冒頭、shinoさんは「使ってみて驚いたキッチンアイテムや、これはいいなと思った便利アイテム、さらに収納DIYまで、徹底的に購入品紹介していこうと思います」と視聴者へ宣言。まず注目したのが、先端を浮かせておけるシリコン刷毛。これについて「下につかずに置けるのも便利です。油引きに使えば、油が少量で済みます。100円でこれは、なかなかいいお買い物だったと思います」と、その多用途ぶりとコスパの高さを強調した。



続いて特集したのは、「シリコンおにぎりパック」。120gのごはんがぴったり収まり、手を汚さずおにぎりが作れる手軽さが魅力だとし、「ぴったり120gだと、ちょっと詰めづらいね。もうちょっと少なくてもいいかも」「わー、気持ちいい！なんだこれ。気持ちいいじゃないか」など、その使い心地に思わずテンションが上がる様子。冷凍対応や繰り返し使えるのも高ポイントで、「使いやすさも悪くなかったので、気になった方は、ぜひ、お買い求めください」と熱くおすすめした。



人気のリピ買いアイテムとしては、トーストプレートや「街が広がるバックインバッグ」なども紹介。「お皿が薄いので幅を取らずに収納のしやすさも抜群です」と、生活感あふれる本音レビューが続いた。特に、カメラ用ケースへの「うわっ、ちょっと待って、ぴったりじゃん。めちゃめちゃぴったりだ。シンデレラフィットだから。こりゃいいわ」というリアクションは、実用派の視聴者にも好評を呼びそうだ。



また、「人が近づくと自動で点灯、消灯、センサーライト」は防災・安全面でも注目。「朝方、眼鏡とかコンタクトもつけずに階段降りてたら大ゴケしてしまって…」と、リアルな失敗談を交えながら「これでもう転びません」と効果に太鼓判を押した。



終盤では、ワイヤーネットや貼って剥がせるシートフックなどによるDIY収納術も披露。「ワイヤーネットってね、めちゃめちゃ収納とかDIYするのに扱いやすくて、カスタム好きにはたまりません」と語りつつも、耐荷重の違いには「小さいサイズのものはちょっと注意」と率直なアドバイスも添えた。



最後は「ぜひね、あ、これいいなとか、これやってみたいなと思うものがありましたら、ダイソーへ行って、買ってみてください」と呼びかけて締めくくったshinoさん。日常生活を彩る“100均活用術”、次回の動画でも注目が集まりそうだ。