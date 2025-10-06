『ふたりソロキャンプ』第14話 作りたいキャンプ場のコンセプト
7月10日（木）よりTOKYO MXほかにて放送がスタートするTVアニメ『ふたりソロキャンプ』。第14話のあらすじと先行カットが公開された。
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、10月9日（木）放送の第14話「独り野営にて夢を思ふ」のあらすじと先行カットが公開された。
＜第14話：独り野営にて夢を思ふ あらすじ＞
ソロキャンプを満喫していた厳は、周囲の自然を楽しみながら、自分がどんなキャンプ場を作りたいのかを考えていた。大切なのはキャンプ場のコンセプト。これまで玄人好みのキャンプ場でいいと思っていたが、キャンプ初心者だった雫とのふたりソロキャンプを通して、厳の意識は確実に変化してきていた。そんな中、厳は高校時代に初めてソロキャンプに行った日のことを思い出す。
＞＞＞第14話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、10月9日（木）放送の第14話「独り野営にて夢を思ふ」のあらすじと先行カットが公開された。
ソロキャンプを満喫していた厳は、周囲の自然を楽しみながら、自分がどんなキャンプ場を作りたいのかを考えていた。大切なのはキャンプ場のコンセプト。これまで玄人好みのキャンプ場でいいと思っていたが、キャンプ初心者だった雫とのふたりソロキャンプを通して、厳の意識は確実に変化してきていた。そんな中、厳は高校時代に初めてソロキャンプに行った日のことを思い出す。
＞＞＞第14話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会