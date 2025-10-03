「女子より女子♡な美容研究家」のキャッチコピーで、テレビ通販の商品プレゼンター、商品プロデュース、Voicyパーソナリティなどを務める藤本スバルさん。大学卒業後、演歌歌手を経てメーカーで20年間勤務し、化粧品営業責任者の経験を積んだのち独立。「肌トラブルに悩む中年オジさん」から美肌美容研究家への華麗な変身を遂げました。独自のスキンケアメソッドとともに、自分らしく・ありのままで生きる姿はSNSでもファンが多く、ファンミーティングには全国から参加者が。講演会は全国300回、延べ10,000人以上を集め、テレビ通販では1日で1億5,000万円の販売実績があります。藤本さんが伝えたい、今からでも、誰でも変われる！メイク・美肌術を連載します。第3回は「眉毛のお話」です

透明感アップの盲点！

“眉を明るくする”だけで顔印象が激変

前回・前々回と「透明感メイクの基本」をお伝えしてきましたが、今回も引き続きメイク編を。

実はお顔全体の透明感を大きく左右するのに、意外と見落とされがちなパーツがあります。

それは――眉毛です。

眉は顔の中でも特に濃く、黒く見える部分。ここをふわっと明るくするだけで、お肌のトーンそのものが明るく見え、透明感が一気に高まるんです。

おすすめは

“アイブロウパウダー＋眉マスカラ”のW使い

アイブロウにはペンシルやパウダーがありますが、私がおすすめするのは明るめライトブラウンのアイブロウパウダー。

ペンシルはどうしても線が強く出てしまい、メイク全体が「しっかり」寄りに。

一方でパウダーはふんわり色づくので、やわらかい透明感を演出してくれます。

さらに仕上げに欠かせないのがアイブロウマスカラ（眉マスカラ）。

ここ数年で一気に定番化しましたが、眉の存在感を自然にトーンダウンさせ、肌やアイメイクとの調和をとってくれる名品です。

濃い眉でも大丈夫！

明るめカラーで“抜け感”をプラス

私自身、実は「おじさん眉」と呼びたくなるほどの剛毛眉の持ち主。

4B鉛筆の芯のように太くて濃い眉毛で、どれだけスキンケアやメイクで透明感のある肌に仕上げても顔全体が硬く・濃く見えてしまいます。

そんな眉でも、アイブロウマスカラをひと塗りするだけで、透明感のある女性らしい印象にチェンジ。

私は「ライトブラウン」など「ちょっと明るすぎるかな？」と感じる色味を選ぶことが多いですが、実際には地眉の黒さに中和され、ちょうどいい仕上がりになります。

アイブロウマスカラに慣れていない方やナチュラルな印象がお好みの方は、少し暗めの「ダークブラウン」や「ブラウン」のカラーからチャレンジしてみてください。

最近は“アイブロウコンシーラー”という、よりしっかり地眉の色を消してくれるタイプも登場。インターネットで「アイブロウ コンシーラー」と検索すればすぐに見つけられますし、手頃な価格な物も多いので、まずはぜひ一度試してみてください。

まとめ：眉を明るくして、2025年秋冬は“透明感美人”に

アイブロウマスカラで眉の黒さをやわらげるだけで、

「なんだか若々しくなった？」「透明感あるね」と言われる顔印象に。

実際に眉は、目元や口元よりも顔全体のバランスに与える影響が大きいパーツ。

だからこそ、ほんのひと手間で“見た目年齢”をグッと引き上げることができるんです。

眉を少し明るくするだけで、肌のトーンアップ効果もあり、ファンデーションを厚塗りするよりもずっと自然に透明感をまとうことができます。

透明感は特別なテクニックや高価なコスメだけではなく、「眉の色を整える」という小さな工夫から生まれるもの。

明日からでもすぐに取り入れられるメイクポイントとして、ぜひ試してみてください。