１日、米上院でつなぎ予算案が再度否決された/Senate TV

（ＣＮＮ）米上院は１０月１日、下院で可決した共和党のつなぎ予算案と、医療費の政府補助の延長を盛り込んだ民主党のつなぎ予算案の採決を前日に続いて行ったが、いずれも否決された。次回の採決は３日に行われる見込み。

連邦政府の予算が３０日深夜に失効したことを受けて、連邦政府機関の一部閉鎖と一部の連邦職員の一時帰休がすでに始まっている。

行政管理予算局（ＯＭＢ）のボート局長は１日、下院共和党の議員らに政府職員の永久解雇の一部が「１、２日以内」に始まると電話で警告した。説明を聞いた議員らによると、ボート氏はどの機関の職員が解雇されるのか、またどれくらいの規模になるのか具体的には示さなかった。だが、業務が優先されない機関から解雇が始まることを示唆したという。

トランプ政権はこれまでに、政府機関が閉鎖される間、職員の永久解雇をさらに進めると警告していた。だがそうした方針が実際にどのようなものを意味するのか、共和党の委員会すらほとんど知らされていない。

バンス副大統領は１日、政府機関の閉鎖が続けば政府職員のレイオフ（一時解雇）はあり得ると述べたが、人々の暮らしに不可欠な業務は継続させる方針を示した。ただし、レイオフの最終決定はまだ下されていないという。

１日の日没から２日の日没まではユダヤ教の祭日「ヨム・キプール（贖罪＜しょくざい＞の日）」のため、議会での採決は行われない。このため、政府機関の一部閉鎖は少なくとも３日までは続く。