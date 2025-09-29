サンワサプライ株式会社は、直販サイト「サンワダイレクト」にてポータブル電源『700-BTL057』を発売中だ。販売価格は25,273円（税抜）で、家庭やオフィスだけでなく、アウトドアや災害時にも活躍できるモデルとなっている。

◼︎ミニなのに家電だって動かせるパワフルさ

重量2.5kgと女性でも片手で持ち運べるほどの軽量設計でありながら、192Wh（60,000mAh）の容量を備えている。コンパクトなうえに電力供給力が高く、急な停電時やキャンプなどでもサッと取り出して使用することができる。

AC出力は2ポート搭載で、最大300Wまでの出力に対応しており、扇風機や小型調理家電といった日常家電をしっかり動かすことができる。正弦波出力方式を採用しており、家庭用コンセントと同等の安定した電力供給が可能だ。

また、USBポートは3口（USB-Aポート×2、USB-Cポート×1）備えており、USB Type-CポートからはノートPCやタブレットを急速充電でき、USB-Aポートからはスマートフォンの同時充電も行える。加えて、シガーケーブルも付属しており車内利用にも適している。

◼︎災害時やアウトドアにも便利な「LEDライト」を搭載

採用されているバッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池で、約3000回の充放電に耐えられる長寿命仕様だ。さらに、過充電や過放電を防ぐBMS機能も搭載しており、安全性と信頼性が両立されている。

さらに、本体にはLEDライトを内蔵。停電時の緊急照明や夜間のキャンプ、災害時の備えとして役立つ。明かりと電源を同時に確保できるため、日常から非常時まで幅広く活用することができそうだ。

