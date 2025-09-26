「1番・指名打者」で出場し4回に54号を放った

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

“勲章”はさらに強く輝く。ドジャース・大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で自己最多タイの54号2ランを放った。この一発は1番打者としては節目となる50号となった。

4回1死三塁、2番手クリスマットから右中間フェンスを越える2ラン。低めのチェンジアップに泳がされながらも“片手”で豪快に運んだ。打球初速102.3マイル（約164.64キロ）、飛距離406フィート（約123.75メートル）の弾道に敵地は騒然となった。

MLB公式のサラ・ラングス記者によると、大谷の54号は1番打者としてメジャートップの50本塁打目。すでに独走状態に入っていたが、ついに節目の大台に到達した。

2位は2023年のロナルド・アクーニャJr.（ブレーブス）の41本。3位には39本で同年のムーキー・ベッツ（ドジャース）、2019年のジョージ・スプリンガー（アストロズ）、2006年のアルフォンソ・ソリアーノ（ナショナルズ）が並んでいた。大谷の記録はどこまで伸びていくのか注目される。（Full-Count編集部）