»³²¼Èþ·î¤¬¼êÎÁÍýÈäÏª¤â¡ÄÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È»³Åº¤Ë¤±¤Ê¤µ¤ì¡ÖºÇ°¡Á¡ª¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¡×
½÷Í¥¤Î»³²¼Èþ·î¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤Ë¼êÎÁÍý¤ò¤±¤Ê¤µ¤ì¡¢¡ÖºÇ°¡Á¡ª¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿å¾å¹±»Ê¡¢»³²¼Èþ·î¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëSnow Man¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£µÜ´Ü¡¢¿åÅÄ¿®Æó¤È¤È¶¦¤Ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤½¤Î½ÐÍè±Ç¤¨¤òÁè¤¦¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹²¦¡×¤Î´ë²è¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»³²¼¤Ï¡Ö»ä¤¬ºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤â·ò¹¯¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ø¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ä¥·¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡Ù¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤È¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤Ç¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂÎ¤Ë¤¤¤¤¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¸«¤¿ÌÜ¤â¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¿©¤Ù¤Æ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¿ä¤¹¡£
»³²¼¤Ï¸«»ö¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ç¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤¦¿åÅÄ¤â¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Þ»¿¡£óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¡ÊÎÁÍý¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈË«¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿³ºº°÷¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÀîÅç¤â¡Ö¤À¤·Â¿¤á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥¾¥Ã¥È´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¿¤À¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤À¤±¤¬¡Ö½Á¤±¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ù¤·¤ã¤Ù¤·¤ã¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤á¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¬¡¢»³²¼¤Ï¡ÖºÇ°¡Á¡ª¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿å¾å¹±»Ê¡¢»³²¼Èþ·î¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëSnow Man¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£µÜ´Ü¡¢¿åÅÄ¿®Æó¤È¤È¶¦¤Ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤½¤Î½ÐÍè±Ç¤¨¤òÁè¤¦¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹²¦¡×¤Î´ë²è¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»³²¼¤Ï¸«»ö¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ç¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤¦¿åÅÄ¤â¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Þ»¿¡£óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¡ÊÎÁÍý¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈË«¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿³ºº°÷¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÀîÅç¤â¡Ö¤À¤·Â¿¤á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥¾¥Ã¥È´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¿¤À¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤À¤±¤¬¡Ö½Á¤±¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ù¤·¤ã¤Ù¤·¤ã¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤á¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¬¡¢»³²¼¤Ï¡ÖºÇ°¡Á¡ª¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¡£