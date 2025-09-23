京都vs町田 スタメン発表
[9.23 J1第31節](サンガS)
※19:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 16 武田将平
MF 48 中野瑠馬
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 29 奥川雅也
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 5 アピアタウィア久
MF 10 福岡慎平
MF 18 松田天馬
MF 25 レオ・ゴメス
MF 27 山田楓喜
MF 39 平戸太貴
MF 44 佐藤響
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
FW 10 ナ・サンホ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
※19:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 16 武田将平
MF 48 中野瑠馬
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 29 奥川雅也
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 5 アピアタウィア久
MF 10 福岡慎平
MF 25 レオ・ゴメス
MF 27 山田楓喜
MF 39 平戸太貴
MF 44 佐藤響
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
FW 10 ナ・サンホ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛