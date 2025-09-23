[9.23 J1第31節](サンガS)

※19:00開始

主審:飯田淳平

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 50 鈴木義宜

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 16 武田将平

MF 48 中野瑠馬

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 14 原大智

FW 29 奥川雅也

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 5 アピアタウィア久

MF 10 福岡慎平

MF 18 松田天馬

MF 25 レオ・ゴメス

MF 27 山田楓喜

MF 39 平戸太貴

MF 44 佐藤響

FW 93 長沢駿

監督

チョウ・キジェ

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 50 岡村大八

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 7 相馬勇紀

MF 16 前寛之

MF 19 中山雄太

MF 20 西村拓真

MF 26 林幸多郎

FW 9 藤尾翔太

控え

GK 13 守田達弥

MF 8 仙頭啓矢

MF 11 増山朝陽

MF 18 下田北斗

MF 23 白崎凌兵

FW 10 ナ・サンホ

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 沼田駿也

FW 90 オ・セフン

監督

黒田剛