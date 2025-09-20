「品のいいゆるさ」が手に入る「ラクに使えてまじめすぎない」着回しの利くシャツの選び方

Tシャツよりも品がよく、パリッとしたシャツほどかしこまりすぎない。そんな心地よさと洗練さが同居したやわらかな風合いのシャツに注目。TPOを選ばない万能性、ボトムに応じた高いアレンジ力。目を引くインパクトはなくとも、着るたびに確実によさを実感できる、堅実な１着をプレゼンテーション。







「肩ひじ張らない」ストライプシャツの選び方

柄と相まってまじめな雰囲気に傾きやすいから、選びが重要になってくるストライプ。「着ていてラク」なくたっと感は前提に、線の太さや色、シルエットにもちょっとした遊びを加えて、カジュアルダウン。







エレガントな配色に愛嬌がそなわる幅広ストライプ

白×ベージュストライプシャツ／LUSANA（ジャーナル スタンダード レリューム ルミネ新宿店） ベージュベルトつきワイドパンツ／RIKO（RIKO Tokyo） ゴールドピアス／チビ・ジュエルズ、ゴールドリング／エムシー・スタジオ（ともにZUTTOHOLIC） ゴールドバングル／Hh（14 SHOWROOM）



開放感のある半そで＆オープンカラー。反面、コンパクトなサイジングだからリラックスしすぎずほどよい品のよさを保てる1枚。







デコルテが生きる「スキッパーシャツ」

ピンクストライプシャツ／フランク＆アイリーン（LITTLE LEAGUE INC.） 白カーブパンツ／HER. グリーンキャップ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） 手に持ったネイビーキャップ ／Oblada（シンチ） サングラス／プロポ（プロポデザイン） バングル／プルミエ アロンディスモン ソックス／THE RAILROAD SOCK（メイデン·カンパニー） サンダル／ネブローニ（プルミエ アロンディスモン）



やわらかな風合いのイタリアンコットン素材。くたっとした質感のシャツに淡ピンクのストライプでさらなる愛嬌をプラス。きちんと着ていても着くずしたような抜け感が出せる、顔まわりがボタンレスなスキッパーデザイン。必然的にできるVネックで、オーバーサイズを選んでもすっきりと。







(コーディネートのプライスなど詳細)

【全1２アイテムの一覧】≫「品のいいゆるさ」が手に入る「あえてパリッとさせない」着回しの利くシャツの選び方





