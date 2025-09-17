ワインに合うタイの”郷土料理”に感動　いつものタイ料理とは一味違う、繊細で奥深い味に心を奪われた

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中野のタイ料理店『orangutan（オレンガタン）』です。

ここは、巷にあふれる刺激的で強烈なタイ料理とは別世界。代表の松島さんが足繁く通っていた、今はなき下北沢のタイ料理店『ラークパクチー』。その料理人とのご縁が繋がり、ここ中野で“復活”を遂げたという。

メニューに並ぶのは、フレッシュなハーブと発酵の旨みや酸味、シャープな辛さが重なり合う、古都チェンマイや東北地方イサーンの郷土の味。ワインやクラフトビールもあって、あれこれつまめる小さめのポーションも程よいサイズ。

トムセープヌア1600円

『orangutan（オレンガタン）』トムセープヌア 1600円 澄み切ったスープがやさしい「トムセープヌア」（牛肉のスープ）。お通しの竹かご入りの蒸したもち米（カオニャオ）とハーブは料理のお供になる

松島さんが現地で感動したというスープ「トムセープヌア」をはじめ、透明感漂う奥深いタイの食文化を体験できる。

『orangutan（オレンガタン）』店主 松島大介さん

店主 松島大介さん「クラフトビールも香辛料やハーブを使ったカクテルもあります」

『orangutan（オレンガタン）』

中野『orangutan（オレンガタン）』

［店名］『orangutan（オレンガタン）』

［住所］東京都中野区中野5-53-4

［電話］03-3387-0888

［営業時間］18時〜23時

［休日］火・水

［交通］JR中央線ほか中野駅北口から徒歩6分

※画像ギャラリーでは、こんがり焼け目が香ばしいタイの発酵ソーセージの画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

