Mrs. GREEN APPLE・大森元貴（28歳）が、9月10日に放送された情報番組「あさイチ」（NHK）に出演。上白石萌音について「もう、本当に思慮深い素敵な方」と賞賛した。



“読書”についての特集で、朝ドラ「あんぱん」に俳優として出演しているMrs. GREEN APPLE・大森元貴も番組に生出演。読書が趣味であるという上白石萌音が、VTRの中で「今って一瞬で気の利いた返しを出来る人が優秀とされがちな風潮の中で、本って言葉のプロたちが練りに練って、めちゃくちゃ時間を掛けて、絞り出して、選び取った言葉が並んでいるわけで、それってめちゃめちゃ気持ちの良い逆走だなと思っていて。こうしたしっかり煮込んだ言葉を使いたいと思わせる」とコメントすると、大森は「すごい……」とため息。



大森によると、絵本を書いたことがあり、その朗読劇が行われた時に上白石が読み手を務めてくれたそうで、「もう、本当に思慮深い素敵な方で。V（TR）にも出ていて頭上がらないですけど、大先生のような感じですよね」と上白石を賞賛した。