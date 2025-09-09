「おはよう」「おやすみ」の真意は？男性のLINE返信でわかる本気度
男性のLINEの返信パターンには、必ずと言っていいほど男性の本音が隠されているもの。そこで今回は、男性のLINE返信でわかる「恋の本気度」について紹介します。
返信の速さより「内容の濃さ」に注目
「すぐに返信が来るから脈ありかも」と思いがちですが、単に暇だったり、スマホを見る習慣があったりするケースも。本当に大事なのは返信の「内容の濃さ」です。
あなたの質問に対して短い返事だけでなく、関連する話題を付け加えたり、逆にあなたに質問を返してきたりする場合はあなたの話に興味を持っている証拠と言え、本気度が高いと言えるでしょう。
早朝や深夜のLINEには特別な意味がある
朝早くや夜10時以降に送られてくるLINEには要注目。特に「おはよう」や「おやすみ」のメッセージを毎日送ってくる場合、これは単なる挨拶ではなく「１日の始めや終わりにあなたを思い出している」というサインです。
あなただけにしかしない話をしてくれるか
男性が本当に興味を持つ女性には、他の人には話さないような自分の悩みや弱みを打ち明けるもの。仕事の愚痴や将来の不安など、ポジティブな側面だけでなくネガティブな部分も見せてくれる男性は、あなたに心を許している証拠です。
特に「これは他の人には言ってないんだけど…」という前置きがある場合は、あなたのことを確実に特別な存在と思っています。
LINEの文面だけで男性の気持ちを完全に読み取るのは難しいものですが、返信の質、タイミング、そして内容の親密度に注目すれば、彼の本心にグッと近づけますよ。
🌼メッセージを送るタイミングが鍵。好きな男性の心を掴む「LINEテク」