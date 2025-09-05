¥ï¥¤¥¥¤ÎÏÃÂê¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥¤¥¥¡×¤¬¥Ò¥ë¥È¥ó»±²¼¤Ë¡ª ¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Ê¡¼¥ºÆÃÅµ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¼Ì¿¿±Ç¤¨È´·²¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì¾Ò²ð
¿·À¸¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥¤¥¥¡×¤È¤Ï¡© ¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¡Ö¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×»²²Ã¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÃíÌÜ¥Û¥Æ¥ë
¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥¤¥¥¡×¤Ï1968Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¥«¥é¥«¥¦¥¢ÄÌ¤ê¤È¥¯¥Ò¥ªÄÌ¤ê¤Îµ¯ÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¸Å¤ÎÉ¤¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ÂåÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Ê¡¼¥º¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤äÆÃÅµÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ò¥ë¥È¥ó²ñ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï¥Ò¥ë¥È¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÆÈÎ©·Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ÄÀ¤äÃÏ°èÀ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¤¤¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤È°Â¿´´¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1³¬¥í¥Ó¡¼¤ä¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¥ì¥È¥í¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£Ë¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¥í¥´¥°¥Ã¥º¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢1³¬¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥¥¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤«¤é¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ëÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥Ð¥¹¡×¤Î¥Ð¥¹Ää¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¤ä¥«¥«¥¢¥³¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¤¥¥ÊýÌÌ¤Ø¤â¥¢¥¯¥»¥¹ÎÉ¹¥¡£´Ñ¸÷¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤µÒ¼¼¤¬Âç¿Íµ¤¡ª ¥ï¥¤¥¥¤Ç¡È±Ç¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¡É¤ò³ð¤¨¤ë¥ë¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó
Á´368¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥Ù¥Ã¥É1Âæ¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥É2Âæ¡¢¥ï¥¤¥¥¤ÇÍ£°ì¤Î¥í¥Õ¥È¼°ÆóÃÊ¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿2¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÂ¿ºÌ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¼¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥â¥ó¥¹¥Æ¥éÊÁ¤ÎÊÉ»æ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢²¹¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÉ»æÁ°¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇSNS±Ç¤¨¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ù¥Ã¥É2Âæ¤ÎµÒ¼¼¡Ê37Ö¡Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¹¤µ¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥ó¥×¡¢¥â¥À¥ó¤Ê´Ý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¥Ü¡¼¥É°ìÂÎ·¿¤Î¥Á¥§¥¢¤Ê¤É¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£55¥¤¥ó¥Á¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ù¥Ã¥É2Âæ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢USB¤È¥¿¥¤¥×C¤Î½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Î¾å¤ÎÃª¤Ë¤Ï¡¢¥±¥È¥ë¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¤Î¡ÖMananalu¡×¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤¬2ËÜÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥È¥ë¤Ë¤Ï¡ÖALOHA¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ÂÚºß¤Îµ¤Ê¬¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¼«Í³¤ËÊä½¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤â¥µ¡¼¥â¥ó¥Ô¥ó¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Âç¤¤Ê¶À¤È¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥·¥ã¥ï¡¼¤È¥ì¥¤¥ó¥·¥ã¥ï¡¼¤Î£²¤Ä¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎµÒ¼¼¤Î¥é¥Ê¥¤¤«¤é¤Ï¡¢±ó¤¯¤Ë¥ï¥¤¥¥¤Î³¤¤òË¾¤à¥Ñ¡¼¥·¥ã¥ë¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥â¥ó¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Ø»Ò¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤Ï³ÊÊÌ¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê³¤É÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥¥¤ÇÍ£°ì¤Î¥í¥Õ¥È¼°ÆóÃÊ¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤òÈ÷¤¨¤¿µÒ¼¼¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¾å²¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬¸ò¸ß¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆóÃÊ¥Ù¥Ã¥ÉÆÃÍ¤Î°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢³«ÊüÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÙ¼¼¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ä¥°¥ë¡¼¥×ÂÚºß¤Ë¤âºÇÅ¬¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤ä2¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÚºß¿Í¿ô¤äÎ¹¹Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊµÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤Ï¡¢Ä¹´üÂÚºß¤ä¥°¥ë¡¼¥×Î¹¹Ô¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿±Ç¤¨È´·²¡ª ¥Ô¥ó¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ñ¥é¥½¥ë¡õ¥¹¥È¥é¥¤¥×¥«¥Ð¥Ê¤¬ºÌ¤ë¡¢¥ï¥¤¥¥¤Î¡È±Ç¤¨¤ë¥×¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É
¥µ¡¼¥â¥ó¥Ô¥ó¥¯¿§¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥«¥Ð¥Ê¤È¥Ñ¥é¥½¥ë¤¬¤ÈÊÂ¤Ö¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÎÃæ¤Ç¶þ»Ø¤Î±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥ì¥È¥í¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¡Ö¥ï¥¤¥¥¡¦¥¹¥¤¥à¡õ¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¡×¤¬¤¢¤ê¡¢11»þ¤«¤é19»þ¤Þ¤Ç¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ä·Ú¿©¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ëè½µ¶âÍË¤Î9»þ30Ê¬¤«¤é10»þ30Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¯¥é¥¹¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸3³¬¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ÇÍ·¤ÖÊý¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥ï¥¤¥¥¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ1Éô²°¤Ë¤Ä¤1Æü3¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥É¥ë¥Ü¡¼¥É¡¢¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Á¥§¥¢¡¢¥Ñ¥é¥½¥ë¡¢¥Ó¡¼¥Á¥È¥¤¤Ê¤É¤Î¥Ó¡¼¥ÁÍÑ¶ñ¤òÌµÎÁ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥ï¥¤¥¥¡×¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Õ¥£¥ó¡¦¥ï¥¤¥¥¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Ï¾¯¤·µ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¹¥¯¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¥Û¥Æ¥ë1³¬¤Î¡ÖFavorite Son¡×¤ÇÄ«¿©¤«¤éÍ¼¿©¤Þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥ë¡×$14¡¢¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¥È¡¼¥¹¥È¡×$15¡¢¡Ö¥Ö¥ê¥È¡¼¡×$17¤Ê¤É¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à°Ê¹ß¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ü¥¦¥ë¡×$25¡¢¡Ö¥µ¥é¥À¡×$21¡Á¡¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×$21¤Ê¤É¤òÄó¶¡¡£¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸á¸å4»þ¤«¤é6»þ¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Õ¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä·Ú¿©¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÂçµ¬ÌÏ²þÁõ¤ò·Ð¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¡Ö¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó by Hilton¡×¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥¤¥¥¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥â¥ó¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥â¥À¥ó¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëµÒ¼¼¡¢¥ì¥È¥í¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥×¡¼¥ë¡¢½ÉÇñ¼ÔÆÃÅµ¤Î¥Ó¡¼¥Á¥°¥Ã¥ºÌµÎÁ¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢¤½¤·¤Æ±ß°Â¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤²Á³ÊÂÓ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥Ð¥¹¡×¤Î¥Ð¥¹Ää¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¼¡²ó¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ÎºÝ¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¥¶¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥¤¥¥¡¦¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óby¥Ò¥ë¥È¥ó
½»½ê¡§2040 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
TEL¡§808-941-7777
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ¡Á¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§¡Á11»þ
¼¼ÎÁ¾ÜºÙ¡§¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ù¥Ã¥É2Âæ¤ÎµÒ¼¼¡¡1Çñ1¼¼¡ð199¡Á¡¢ ¥ê¥¾¡¼¥È¥Õ¥£¡¼$45 +½£ÀÇ
URL¡§https://www.hilton.com/ja/hotels/wklahup-the-ambassador-hotel-of-waikiki/hotel-info/
