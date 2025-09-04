スズキが「“斬新”軽バン」発表に“問合せ殺到”!? 精悍「黒すぎ顔」×超スタイリッシュな“専用デカール”採用！ めちゃ広ッ車内の「エブリイ Jリミテッド」登場で販売店の反響は？

専用装備でスタイリッシュな「Jリミテッド」 反響は？

2025年8月20日、スズキは軽商用バン「エブリイ」に特別仕様車「Jリミテッド」を設定し、同日より発売すると発表しました。

スタイリッシュな仕様となったエブリイ Jリミテッド。販売店にはどのような問い合わせが入っているのでしょうか。

反響を首都圏にあるスズキディーラーに問い合わせてみました。

ブラック顔×斬新デカールでカッコイイ「エブリイ Jリミテッド」

1964年にデビューした軽商用車シリーズ「キャリイ」の流れを汲むエブリイは、1982年にキャリイのバンモデルが独立する形で登場。当初は「キャリイバン エブリイ」という名称でした。

その後、1993年11月に3代目モデルの一部改良のタイミングで車名を「エブリイ」へと変更し、現在にいたります。

キャリイと合わせると、通算60年以上も日本のユーザーに支持されてきた、名実ともに日本を代表する軽商用モデルのひとつともいえる存在です。

現行モデルのエブリイは2015年2月にフルモデルチェンジした6代目。軽商用バンモデルのエブリイと軽乗用ワゴンモデル「エブリイワゴン」が同時にデビューしています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1895mmと、軽自動車規格いっぱいですが、室内は軽乗用車トップクラス（当時）となる2240mmの室内長や、1420mmの室内高（ハイルーフ車）、1355mmの室内幅を実現するなど、規格のなかで最大限の広さを確保。高い実用性を誇ります。

エンジンは660cc 3気筒DOHC自然吸気VVTエンジンに加え、最高出力64PS・最大トルク95Nmを発揮するターボエンジンを搭載。

トランスミッションは5速MT、4速ATに加え、2024年2月の一部改良以降はCVTも設定。駆動方式は2WD（FR）または4WDから選択可能です。

今回発売された特別仕様車「Jリミテッド」は、エブリイのうち「JOIN ターボ（リアの両側ワンアクションパワースライドドア・フルオートエアコン装着車）」をベースに、斬新な専用のデカールを追加し、ホイールキャップもガンメタリック塗装に変更するなど、引き締められた印象を与えるモデルです。

さらに専用のブラックインナーのLEDヘッドランプを採用し、ドアハンドルやバンパーなどもブラックに変更するなど、趣味やレジャーの足としても所有したくなる、遊び心ある仕立てとなっています。

新エブリイ Jリミテッドの価格（消費税込）は、2WD仕様が183万5900円、4WD仕様が198万9900円です。

軽ワンボックスならでは広い空間により貨客両用で使用できるだけでなく、近年ではアウトドアレジャーを楽しむ人など、エンドユーザーからの人気も高いエブリイ。特別仕様車の登場に、気になっている人も多いのではないかと思われます。

ディーラーに寄せられている反響について、8月下旬のある日、首都圏にあるスズキディーラーのセールスの方に話を伺いました。

「おかげさまで多くのお問い合わせをいただいております。店舗様の配送用など、商用車の使い方もできますし、キャンプやアウトドアなど趣味やご旅行の足としても活躍できるクルマだと自負しております。

『ちょうどエブリイを購入してDIYでカスタマイズを考えていたときにJリミテッドが発売されたので即決』というお客様もいらっしゃいました。

実は社員にも好評で、『プライベートで買おうかな』と話している者もおります。

特別仕様車なので台数の制限はありません。ご納期については2ヶ月程度を予定しております」

また、別のスズキディーラーではこんなコメントも。

「トヨタさんの『ランドクルーザー』や三菱さんの『デリカD：5』などをお乗りのお客様が『Jリミテッドが見たいんですけど…』とご来店されますね。

他メーカーさんのクルマにお乗りのお客様に伺うと『前々からエブリイは気になっていて、Jリミテッドの仕様がすごく刺さったので気になって来た』とおっしゃっていただけます。

買い替えというよりは増車としてお考えのようです。

初めてエブリイに触れるお客様も多く『室内はこんなに広いのか』と驚かれますね。

アクセサリーカタログをご覧になっていただくと『いろいろなオプションがありすぎて迷う』と楽しんでいただいています。

かつては軽ワンボックスというと抵抗があるお客様もいらっしゃったように感じますが、最近はむしろお若い方が『このシンプルさがいいんです』とお選びくださることも増えてきました。

カーライフが確実に変化してきていることを実感しますね。

ちなみに、Jリミテッドのご納期は2ヶ月〜3ヶ月以内が目安です」

シンプルなクルマを自分好みにカスタマイズしていく。ベースモデルがエブリイ Jリミテッドなら、そのままでも見た目に遊び心があって申し分なし。

こうした特別仕様車の設定で、ますます一般ユーザーの心をつかみそうです。