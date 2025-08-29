タレントの重盛さと美（36）が、23日に放送されたMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。男性にモテようとすれば「無双」だという女性タレントの名前を挙げた。

この日の番組は視聴者、スタジオ観覧者がゲストに質問する「なにをきくねん」の名物コーナーを企画。そこに登場したのがタレントのホラン千秋（36）だった。

関西人のイメージで多かったのが「男性の前では甘えてそう」だった。ホラン千秋は「好きな人の前では割とデレデレなタイプ」と告白し、「ずっと隣にいたい感じ」と明かした。

これに重盛が反応。ホランのことを「こんなにかわいいのに、モテに走ってない女の人初めて見ました」と話し、「モテに走ったら怖い女ランキング1位だと思っています」と明かすと、ホランは「え〜」と驚いた。

重盛は「もし、これで“おバカキャラ”で“ロング”で“流行のメイク”だったら、もう無双すると思う」とキッパリ。明石家さんまも「恋愛は無双状態か」と納得顔だった。

ホラン千秋は最近、新ヘアスタイルを自身のSNSで披露。襟足を刈り上げ、より短くなった髪型が話題を呼んでいた。