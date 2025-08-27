この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

淀屋橋駅直結のランドマークビル「淀屋橋ステーションワン」（大阪市中央区）の最上階30階に9月1日、絶景スポット「淀屋橋スカイテラス」がオープンする。内覧会をシンガーソングライターむんむがリポート。



中之島や御堂筋など大阪の街並みが一望できる「淀屋橋スカイテラス」は、一般来館者も利用可能。9月中旬以降にオープン予定のカフェ＆バーも併設する。



開放時間は10時～23時。入場無料。