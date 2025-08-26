Æü»º¡Ö¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¡×È¯É½¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª ¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¢¤á¤Á¤ãÂ®¤½¤¦¡×¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë»ÅÍÍ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥¿¥Õ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬ÃË¿´¤òÚ¶¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡¼¥À¡×ÊÆ¹ñ¤ËÅÐ¾ì¡ª
ÎòÂå½é¤È¤Ê¤ëNISMO»ÅÍÍ¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë
¡¡2025Ç¯8·î15Æü¡¢Æü»º¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤¬¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¸þ¤±¤ÎºÇ¾åµéSUV¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡¼¥À¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ë¹âÀÇ½¤ÊNISMO»ÅÍÍ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¡Ö¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Þ¡¼¥À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥Þ¡¼¥À¤Ï¡¢2003Ç¯¤Î½éÂåÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢ËÌÊÆ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÂç·¿SUV¤Ç¤¹¡£
¡¡2ÂåÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢ÃæÅì¸þ¤±¤Î¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤ä¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Î¡ÖQX80¡×¤ÈÆ±¤¸¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯11·î¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç3ÂåÌÜ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢³°´Ñ¤ò°ì¿·¡£
¡¡½¾Íè¤Î5.6¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ÇÎÏ¶¯¤¤3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ425ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯516lb-ft¤òÈ¯´ø¤·¡¢9Â®AT¤È2WD¤Þ¤¿¤Ï4WD¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢8¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ©ÌÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5323mm¡ßÁ´Éý2115mm¡ßÁ´¹â1945mm-1981mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3075mm¤È¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤òÄó¶¡¡£
¡¡ºÇÂçÌó3856kg¤Î¸£°úÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î¸£°ú¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢3Îó¥·¡¼¥È¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ä²ÙÊª¤Î±¿ÈÂ¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Þ¡¼¥À½é¤È¤Ê¤ëNISMO»ÅÍÍ¤ÎÄÉ²Ã¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ³ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ460ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤ò35ÇÏÎÏ¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥°¥ê¥ë¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹¥°¥ì¡¼ÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÇÀº×û¤Ê³°´Ñ¤ò±é½Ð¡£
¡¡²þÎÉ¤µ¤ì¤¿ÇÓµ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢NISMOÆÈ¼«¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢µ¡ÉÒ¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÖPRO-4X¡×¥°¥ì¡¼¥É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÃÏ·ÁÂÐ±þ¥¿¥¤¥ä¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÍÑ¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥È¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥í¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¡¢ÅÅ»Ò¥¨¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢PRO-4X¤Ë2ÎóÌÜ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¥È¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥óÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢²÷Å¬À¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡20¥¤¥ó¥ÁÀìÍÑ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥é¥Ð¥ì¥Ã¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¿Êµ»½Ñ¤â¥¢¥ë¥Þ¡¼¥À¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢É¸½àÁõÈ÷¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥µ¥ó¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥·¡¼¥ë¥É360¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¶ÛµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¼ÖÀþ°ïÃ¦·Ù¹ð¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°Â¿´¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¥Õ¡¼¥É¥Ó¥å¡¼¡×¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥ï¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¡×¡Ö3D¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾¼þÊÕ¤Î»ëÇ§À¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¢¥·¥¹¥È2.1¡×¤Ï¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼±¿Å¾¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼¼Æâ¤Ë¤Ï12¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¡ÖKlipsch¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²»¶Á¤Ç¾è°÷Á´°÷¤Ë¾å¼Á¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡ÖSV¡×¡ÖSL¡×¡ÖPRO-4X¡×¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡×¡ÖNISMO¡×¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥à ¥ê¥¶¡¼¥Ö¡×¤Î6¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤ÏSV¡Ê4¡ß2¡Ë¤Î5Ëü8840¥É¥ë¡ÊÌó869Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥à ¥ê¥¶¡¼¥Ö¡Ê4¡ß4¡Ë¤Î8Ëü550¥É¥ë¡ÊÌó1189Ëü±ß¡Ë¤Þ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯½©¤«¤éËÌÊÆ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Þ¡¼¥À¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖNISMO»ÅÍÍ¡ª¤³¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊSUV¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡¼¥À»Ë¾åºÇ¶¯¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¢¤á¤Á¤ãÂ®¤½¤¦¡×¡ÖNISMO¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹¥°¥ì¡¼»Å¾å¤²¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª³¹¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¤È¡¢NISMO¥â¥Ç¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖPRO-4X¤ÎÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤ÎËÁ¸±¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥¿¥Õ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬ÃË¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÍß¤·¤¯¤Æ¤âÆüËÜ¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¼Â¼Ö¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¡¢¹ñÆâÆ³Æþ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÊ£¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£