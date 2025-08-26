この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで興行収入100億円を突破した映画「国宝」について言及。実写邦画として22年ぶりの快挙を遂げた本作が、なぜ映画業界の「売れないジンクス」を覆す大ヒットとなったのか、その構造的な謎について独自の視点で解説した。

動画の中で竹田氏はまず、本作のヒットを「売れないはずの作品なんです」と分析。その背景には、日本の映画業界に根強く存在する「二大売れない理由」があると指摘し、この常識を覆した点にこそ今回のヒットの特異性があると語った。

竹田氏が挙げた一つ目のジンクスは、3時間という上映時間の長さだ。竹田氏は「3時間の映画って売れないだろうなってジンクスがあるわけですよ」と述べ、映画館側も上映回数が限られて収益を上げにくい構造を説明。観客にとっても「3時間の映画って半日潰さないといけないんですよ」と、気軽に鑑賞しづらいハードルの高さを指摘した。

さらに二つ目のジンクスとして、主人公の生涯を描く「一代記」という形式を挙げた。「日本の映画で一代記っていうのは絶対に売れないっていうジンクスがあるんですよ」と強調し、通常は人生の最もドラマチックな部分だけを切り取って映画化するのがセオリーだと解説した。

これら二つの「売れない理由」がありながら大ヒットしたことに対し、竹田氏は「なんでこんなにヒットしたかわかんないのよ」と率直な疑問を提示。単に「面白いからといって100億突破できる、そんな生易しい世界でもない」と、作品の質の良さだけでは説明できない現象だと分析した。なぜ業界の常識を覆すことができたのか、その理由についてはいまだ解明できていないとしながらも、歴史的なヒットの裏にある謎への強い関心を示した。

