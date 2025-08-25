¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Éü³è¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¿¼¥¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡ÈÏÃ¤·Êý¡É¤È¡ÈÉ½¾ð¡É¤Ø¤Î»ØÅ¦Â³½Ð
¡¡8·î23Æü¡¢ ¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤¬Í¯¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶á±Æ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ò°ìÀÚ½Ð¤µ¤Ê¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥°¥ë¥á¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£¹À¼¡¤µ¤ó¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Î¡È¿©¡É¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢¡È¿ÍÀ¸¡É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¿¼ÅÄ¤µ¤ó¤Î²áµî¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿¼ÅÄ¤Ï¡¢¶ßÉÕ¤¤Î¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉã¤¬¤ï¤¿¤·¤Î¥ì¡¼¥ë¤ò°ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Éã¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢°¦¸¤¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆâÍÆ¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¿¼ÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤äÏÃ¤·Êý¤ËÃíÌÜ¡£X¤Ç¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ô¤Þ¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿¼¥¥ç¥ó¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£À¼¤¬Äã¤¯¸ý¸µ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡Õ
¡Ô¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤è¤¯Ãý¤ë¤Î¤Ë´é¤ÎÆ°¤¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ø²æ¤ò¤·¤¿»Ò¤¬¤½¤í¤½¤íÆ°¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÔ¼«Á³¤µ¡Õ
¡¡½ª»Ï¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤ÏÃ¤·Êý¤ä¡¢É½¾ð¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹¿¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÏÃ¤·Êý¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤é¤·¤µ¤¬·òºß¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¸ý¤Ï¾®¤µ¤¯¤·¤«³«¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó½ª»Ï¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÀÞ¡¢É½¾ð¤¬¶¯¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¿¼ÅÄ¤Ï2021Ç¯5·î¤ËÅ¬±þ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥»¡¼¥Ö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀºÎÏÅª¤Ë»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢À¤´Ö¤«¤é¤ÏÈà½÷¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬»ß¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¿¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¡ÈÁé¤»¤¿¡É¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£2024Ç¯8·î¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ó¸µ¤ä¸ª¼þ¤ê¤Î¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ë¶á±Æ¤¬¸ø³«¡£¸ª½Ð¤·¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ÚÔú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Áé¤»¤¹¤®¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡8·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢22ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØAO¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡ÈÆ°¤¯¿¼¥¥ç¥ó¡É¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ä«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¡£¥É¥é¥Þ°Ê³°¤Ë¡¢ÁÇ¤Ë¶á¤¤¿¼ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ëµ®½Å¤ÊÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÃí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿¼ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²áµî¤Î¿¼¥¥ç¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Èà½÷¤ÎÅ·À¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¤«¤¾Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£