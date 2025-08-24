沖縄尚学が夏としては初の全国制覇を果たした

第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦が行われ、沖縄尚学が日大三（西東京）を3-1で破り、夏としては初の全国制覇を達成した。試合中はテレビ観戦などで街中から県民は“消えた”ことが話題となったが、試合後も大フィーバーの様子で「お祭り状態1〜2週間続くわ」などと驚きの声があがっている。

沖縄県那覇市に本社を置く、日本航空（JAL）グループの企業「日本トランスオーシャン航空（JTA）」は決勝戦前には大阪（関西）=沖縄（那覇）線で定期増便を発表していたが、優勝直後は公式X（旧ツイッター）で「誇らしい快挙です」などと投稿した。さらにオリオンビール公式は「この夏の感動をありがとう！」。県内の百貨店「デパートリウボウ」も「感動と勇気をありがとう！ 日大三高の選手にも拍手を！」などと投稿しており、地元企業も続々と祝福した。

そのほかにも「ステーキ50グラム増量」を実施する飲食店や「レンタカー半額」や割引するスーパー、お土産店が続出するなど熱狂が止まらない様子だった。SNS上でも「さすが沖縄」「お祭り騒ぎです」「余韻がすごすぎる」「空気はかなり良い」「これは行かなきゃ」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）