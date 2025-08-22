野球講演家・年中夢球さんが語る…保護者の野球へのかかわり方

保護者の“熱量”が、子どもの成長を左右するかもしれない。少年野球指導の現場で20年以上のキャリアを持つ野球講演家の年中夢球（ねんじゅう・むきゅう）さんは、保護者の関わり方について「熱心な親になってほしいけど、熱い親にはならないでほしい」と願う。「熱心」とは心が入っていることで、「熱い」とは自分の感情だけで行動することと説明。この違いが子どもの野球に対する姿勢や、成長に大きな影響を与えるという。

口は出すが、行動しない――。少年野球の現場で見かけたことがある人は少なくないだろう。指導者でもないのに“外野”から横やりを入れる保護者は多い。これでは子どもの上達は望めない。

年中夢球さんが推奨するのは、子どもに寄り添った行動をとること。「素振りやっておけよ」と命令して子ども任せにするのではなく、実際に1時間早く起きてティー打撃など自主練習を行うことを例に挙げる。こうした行動が子どもに「お父さんが僕のために頑張ってくれている」という気持ちを芽生えさせ、「自分も頑張らなきゃ」という意欲につながっていくという。

親の本気度は子どもに伝わる。指導においても熱量は必ず届くものだ。言葉だけではなく、自分の思いを子どもに伝えるには、言葉だけではなく行動も必要。毎朝30分でも子どもと一緒に練習すれば、技術向上だけでなく親子のコミュニケーションの貴重な機会になる。

継続することの難しさを教えるのも保護者の大切な役割だ。子どもが後に「あの時、親が僕のために頑張ってくれた」と思い出せるような関わり方があれば、次の世代にも繋がっていく。実際に年中夢球さん自身も「（息子に）もっとティーを上げる時間を作ればよかった」と振り返るほど、親子で一緒に取り組む時間の価値は計り知れない。

こうした形で子どもと関わる時間は思いのほか、短い。単に「素振りやったのか」「ちゃんとやってるのか」と声をかけるだけでなく、一緒に汗を流す時間がより密接な親子関係を育む。子どもは親の背中を見て育つ。共に行動した時間は、子どもの野球人生だけでなく、絆を深める貴重な財産となるはずだ。（First-Pitch編集部）