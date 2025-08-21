■佐藤健・宮崎優・町田啓太・志尊淳が集結した『グラスハート』発のバンド“TENBLANK”

【写真＆動画】佐藤健と志尊淳がくっついてキーボードを弾く『グラスハート』オフショットなど

佐藤健がInstagramで、Netflixシリーズ『グラスハート』のオフショット＆ムービーを公開した。

オフショット＆ムービーには、佐藤・宮崎優（「崎」はたつさきが正式表記）・町田啓太・志尊淳が登場。4人は『グラスハート』発のバンド“TENBLANK”として、現実世界でもメジャーデビューを果たしている。

佐藤は志尊と床に座りくっついてキーボードを弾く姿（1・2）、キーボードを前に笑顔が弾ける佐藤と志尊（3）、笑顔の佐藤の腕に手を添える志尊（4）、あぐらでギターを弾く町田（5）、寝そべりながらスマホをいじる佐藤（6）、器用に小さな椅子の上であぐらをかく宮崎（7）、キーボードを弾く佐藤と談笑する宮崎（8・9）、宮崎と町田のツーショット（10）を公開。

さらに4人で向き合うなか、佐藤がキーボードを弾きながら歌うオフムービー（11）も。

なお佐藤はポストで「（オフムービーの）最後しそん何て言ってるの？」と問いかけるも、志尊は「わからん」に泣き笑いの絵文字を4つつけて返信。

「仲良しで尊い」「わちゃわちゃしててかわいい」「健くん美声！」などといったファンの声だけではなく、「志尊くん自分でもわからないんだ（笑）」「聞いてみたけどわからなかった」という声も届いている。

なお佐藤は志尊とキーボードを連弾するモノクロムービーも公開している。

■佐藤と志尊が並んでキーボードを弾くオフショットなど

■最後に笑い合う佐藤＆志尊も見られる連弾ムービー