セサミストリート×SM2♡遊び心あふれる新作コラボコレクション登場

世界中で愛され続ける『セサミストリート』と、ナチュラルな可愛さが魅力の「SM2（エスエムツー）」が夢のコラボを実現しました。エルモやクッキーモンスター、ビッグバードなどお馴染みの仲間たちがデザインされた全14型が登場。Tシャツやボウリングシャツなどのカジュアルウェアから、ぬいぐるみポシェットやエプロンまで、日常を彩るラインアップが揃います。

カジュアルに楽しむ♡SM2のウェア

フォトプリントTシャツ（4,950円）：レッド/ブルーの2色展開。エルモとクッキーモンスターのモノクロフォトが印象的。

ワッペン付ボウリングシャツ（4,950円）：キナリ/レッド/ネイビーの3色。胸元のクッキーモンスターのワッペンが愛らしい。

刺繍Tシャツ（4,290円）：イエロー/ピンク/ブルーの3色。エルモ・クッキーモンスター・ビッグバードの刺繍がアクセント。

プリントアソートTシャツ（4,290円）：オフ/グレー/イエロー/ネイビーの4色。仲間たちが並ぶ賑やかなデザインでヴィンテージライクに着こなせます。

遊び心あふれる小物でコーデに彩りを

ぬいぐるみポシェット（5,390円）：クッキーモンスターのブルー。ふわふわで存在感抜群。

刺繍キャップ（4,950円）：ベージュ（エルモ）/ブルー（クッキーモンスター）。カジュアルスタイルの差し色に。

フェイス刺繍ラインソックス（2,090円）：ベージュ/イエロー/ブラックの3色。足元からのぞくキャラ刺繍がポイント。

ステッカーSET（5枚入り 1,760円）：グリーン。ステーショナリーやスマホに貼って楽しめます♪

ワッペンSET（3枚入り 2,750円）：レッド/ブルー。アイロン接着OKでアレンジも自在。

Samansa Mos2 home’sの暮らしアイテム

刺繍エプロン（6,600円）：レッド/ブルーのストライプ柄。大きめポケット付きで実用性◎

キャンバスバッグ（5,500円）：レッド/ブルー。保冷機能付きでランチバッグにも最適。

刺繍スリッパ（3,850円）：レッド/ブルー。ふかふかな履き心地が魅力。

ケース入りハンカチ（2,750円）：レッド/グリーン/ブルーの3色。ギフトにもぴったりのボトルケース付き。

ポーチ付きエコバッグ（5,390円）：イエロー/ブルーの2色。カラビナ付きで持ち運びにも便利。

大好きな仲間と過ごす毎日を

SM2とSamansa Mos2 home’sから登場した『セサミストリート』コラボは、普段使いからおうち時間まで幅広く活躍するアイテムが揃っています。

キャラクターの可愛さとSM2らしいカジュアルさが融合した特別なコレクション。お気に入りを見つけて、毎日のファッションや暮らしに遊び心をプラスしてみてはいかがでしょうか♡