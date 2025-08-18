【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年8月25日〜8月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月25日〜8月31日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『特別に頑張りましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
いつも以上に努力がものを言う時です。自発的に色々と動いていけば、その分成果はわかりやすく出ます。反対に良いことが起きるのを待っているだけでは、自分の存在が薄くなるでしょう。仕事や公の場では他の人達の努力が目につきやすいです。器用にノウハウを吸収していくと良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
世間体を気にして条件の良い人を選ぶと、思い描いている未来にはならず、色んなものを失ってしまいそうです。平凡でもこれまでの縁がある人など、普通を選択していくと良いでしょう。シングルの方は、これから新しいことを始めていこうとしている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がムードある雰囲気を作ってくれない時です。
｜時期｜
8月26日 進展が遅い ／ 8月28日 隠された嘘に気付く
｜ラッキーアイテム｜
懐石料理
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞