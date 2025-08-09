レディのマストアイテムとさえ言える、アンテプリマのミニアトゥーラ。華やかな見た目はもちろん、おでかけにちょうどいいサイズ感で使い勝手も◎！ ということで、豊富なカラバリを生かしたシーン別のおすすめコーデをご紹介。ここでは、デートコーデをピック。

デート×アンテプリマ ミニアトゥーラ

出典: 美人百花.com

甘くなりすぎないパウダリーピンクが大人向き。ボウタイやフレアスカートといった定番フェミニンアイテムに、華やかなエッセンスを加えてくれます。ミニサイズながら伸縮性があり収納力抜群なので、メイク直しに必要なコスメ類もたっぷり入る♪

出典: 美人百花.com

バッグ\ 36,300/アンテプリマ/ワイヤーバッグ(アンテプリマジャパン) ワンピース\25,300/CELFORD 靴\7,700/オリエンタルトラフィック(ダブルエー)

掲載：美人百花2025年8月号「夏もアンテプリマのミニアトゥーラに夢中！」

撮影/屋山和樹(BIEI)[人物]、志田裕也[静物] スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/宮本茉由 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部