¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù±à»ù»Ñ¤Î¥³¥Ê¥ó¤Ë¡Ø¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¡É¾Ú¸ÀÂæ¡É¤Î¥¢¥¦¥é¡Ä¡Ä¡Ö¥µ¥ó¥ÇーÊ¸²½º×¡×ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×Ï¢ºÜºî²È¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¥é¥¤¥Ö¥É¥íー¥¤¥ó¥°¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤ä¸ÂÄêÅ¸¼¨¤Ê¤É¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥ó¥ÇーÊ¸²½º×2025¡×¤¬10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤È13Æü¡Ê·î¡Ë¤Î2Æü´Ö¤ËÅÏ¤êÅìµþ¡¦¿ÀÊÝÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¡ÖË¡Áâ¡×¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¤Ë¡Ö¾Ú¸ÀÂæ¡×¤Î¥¢¥¦¥é¡©¡¡¡Ö¥µ¥ó¥ÇーÊ¸²½º×¡×ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È
¡¡º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡É¿¦¶ÈÂÎ¸³¡É¡£³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¡¢¥µ¥ó¥Çー¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¿¦¶È¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡Ö¥µ¥ó¥ÇーÊ¸²½º×¡×¸ø¼°X¤ËÂ³¡¹Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÖ¤Ï¤¸¤á¤Ë¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡ß¡ÉÊÝ°é»Î¡É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡£ÊÝ°é»Î»Ñ¤ÎÌÓÍøÍö¤¬±à»ù»Ñ¤Î¥³¥Ê¥ó¤òÊú¤Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡ÊÀÄ»³¹ä¾»¡Ë¤Ï2024Ç¯¤ÇÏ¢ºÜ30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¹ñÌ±Åª¿Íµ¤ºîÉÊ¡£TV¥¢¥Ë¥áÈÇ¤â2026Ç¯¤ËÊüÁ÷30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥³¥Ê¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡É¥³¥Ê¥ó¡ß½÷»Ò¥¥ã¥é¡É¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤´¤È¤Ë¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¥³Íö¡×¡Ê¥³¥Ê¥ó¡ßÍö¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤³¤È¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÆø¤ï¤»¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤â¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§»³ÅÄ¾â¿Í¡¦ºî²è¡§¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡Ë¡£ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ß¡ÉË¡Áâ¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î2Ëç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤À¡£¹õ¤¤¥íー¥Ö¤òÃå¤Æ¡¢ÌÚ¤Î¾®ÄÈ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿È½»ö¤ËÊ±¤¹¤ë¥Õ¥êー¥ì¥ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢Å·Çé¤ò»ý¤Á¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ä¥¢¥¦¥é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¥¢¥¦¥é¤Î¡ÉÃÇÆ¬Âæ¤Î¥¢¥¦¥é¡É¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ò¤â¤¸¤ê¡¢¡Ö¾Ú¸ÀÂæ¤Î¥¢¥¦¥é¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤¢¤ëÌÜÅª¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥à¥ëー¥×¤ò¤·¤ÆËâ²¦Æ¤È²¤ò·«¤êÊÖ¤¹Êª¸ì¡¢¡Ø²öÅ·¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¹¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§ËÒ¾´µ×¡¦ºî²è¡§ÀýÄÚ´´¡Ë¤«¤é¤Ï¡É²Ö²°¤µ¤ó¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÍ¦¼Ô¥¢¥ë¥Ð¥¹¤¬¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢Í¥¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾¹¾Ì¾½Ó¤Ï¡¢¡É³ÊÆ®²È¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËºÇ¿·ºî¡ØÃÏ¾å¤Ø¡Ä¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ò¥¤¥í¤¬Æ»Ãå¤òÃå¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÄï»Ò¥±¥ó¥¤¥Á¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾¾¹¾Ì¾¤¬ÉÁ¤¤¤¿Æ»Ãå»Ñ¤Ë¥Ë¥ä¥Ã¤È¤·¤¿ÆÉ¼Ô¤â¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÃË½÷2¿Í¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÉ´À¥¥¢¥¥é¤Î½éÎøÇËÃ¾Ãæ¡£¡Ù¡ÊÀ²Àî¥·¥ó¥¿¡Ë¤ÎÃ´Åö¥Æー¥Þ¤Ï¡É·Ù»¡´±¡É¡£¼ê¾û¤ò¼ê¤Ë¡¢ÉØ·Ù¤ÎÀ©Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÉ´À¥¥¢¥¥é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥«¥ë¥È¡ß¥Üー¥¤¡¦¥ßー¥Ä¡¦¥¬ー¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¼Ì¤é¥Ê¥¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¡Ê¥³¥Î¥·¥Þ¥ë¥«¡Ë¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡É¥·¥¹¥¿ー¡É¡£¥·¥¹¥¿ー¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤ÆÊÒ¼ê¤Ë³¼¹ü¤ò»ý¤Ã¤¿µÌ¤ß¤Á¤ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Îî´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ª¥«¥ë¥ÈÉô¤Ê¤¬¤é¤ËÎî¤òã±¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µÌ¤ß¤Á¤ë¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¿¦¶È¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢7·î31Æü¤«¤éËèÆü18»þ¤ËX¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³Æºî²È¤ÎÆÃÊÌÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡£8·î7Æü¤Ë¤Ï¡ØËâÊª¤Î¹ñ¡Ù¡ß"¥Ð¥ê¥¹¥¿"¤Î¿·µ¬¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡ØMAO¡ÙÏ¢ºÜÃæ¤Î¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤Ë¡Ø¥·¥ë¥Ðー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ù¤ÎÆ£ÅÄÏÂÆüÏº¡¢¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥É¥ëÞø¡Ù¤ÎÅçËÜÏÂÉ§¤Ê¤É¡¢¥µ¥ó¥Çー¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éºî²È¤¿¤Á¤â¤³¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Èー¥¯¥·¥çー¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¥°¥Ã¥º¤ÎÆâÍÆ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£10·î³«ºÅ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥ÇーÊ¸²½º×2025¡×Â³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë