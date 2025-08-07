マレーシア航空は、「TIME FOR PREMIUM ESCAPADES」キャンペーンを8月7日から20日まで開催する。

東京/成田・大阪/関西発着マレーシア、マレーシア以遠のビジネスクラスとエコノミークラスの片道・往復航空券が対象となる。マレーシア行きのエコノミークラスは往復航空券のみ設定がある。

往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税込み。搭乗期間は2026年5月31日（出発分）までで、路線ごとに異なる。ゴールデンウィークやお盆、年末年始は対象外となる。日本国内のアドオン運賃は片道8,000円。

・東京/成田発着

ジャカルタ（51,330円／194,210円）、シンガポール（52,680円／198,360円）、バンコク・プーケット（53,450円／162,930円）、ダナン（54,560円／171,740円）、デンパサール・メダン・スラバヤ・クルタジャティ（67,220円／162,280円）、ダッカ・コロンボ（81,020円／271,660円）、クアラルンプール（83,460円／250,370円）、アデレード・パース（98,730円／275,370円）、マレ（100,080円／249,880円）、パリ（123,720円／426,240円）