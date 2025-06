YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で公開された動画『【特別編】外国人の友達を地元愛媛県に招待しておもてなししてみた 後編』では、案内人のJukiaが外国人の友人AさんとBさんを地元・愛媛県松山市に招いた2日間の旅の後編の様子が収められている。プレゼント交換から始まり、下灘駅や松山城といった名所の観光、道後温泉での癒やし、そして愛媛ならではのグルメ体験まで、日本の文化と温かさに触れる3人の旅が展開された。



旅の冒頭、車中ではAさんからJukiaへ、ロシアからの心のこもったプレゼントが手渡された。中身は可愛らしいマトリョーシカとコーヒー。「私の出身のサンクトペテルブルクはコーヒーで有名なんだよ!」と語るAさんは、マトリョーシカについても「ロシア語のママに似てるよ」「『母の神様』みたいな意味もあるんだよ」と解説。さらに「モチーフのアイデアは日本に由来してるっていう説もあるみたい!」と意外な豆知識も披露し、Jukiaを驚かせた。



一行が最初に訪れたのは、Jukia曰く「世界で最も写真映えする駅の一つだよ!」「日本で一番海に近い駅の一つなんだよ!」という下灘駅。その美しい景色は、アニメ映画『千と千尋の神隠し』のワンシーンを彷彿とさせ、一同は感動の声を上げた。駅に設置された「ラブラブベンチ」では、Aさんが「私たちはもうラブラブだったね」と冗談を言い、Bさんがすかさず「私たちはただの同僚だからね!」と切り返すなど、仲の良さがうかがえるコミカルなやり取りも見られた。



続いて、現存十二天守の一つである松山城へ。Jukiaは「日本には昔お城が3万個あったんだけど、壊されずに残っているお城は12個だけなんだ! 松山城はそのうちの一つだよ!」と熱く語り、友人たちを感心させた。また、俳句発祥の地・松山ならではの「俳句ポスト」を紹介し、「俳句って何文字?」「5・7・5の音節だよ!」「季節を表す言葉を一つ入れるのがルールなんだよ!」と説明するなど、日本文化に触れる貴重な体験となった。



その後、Jukia曰く「世界で一番古い温泉なんだよ! 3千年の歴史があるんだよ!」という道後温泉へ。歴史ある温泉街の雰囲気を楽しみ、からくり時計や足湯で旅の疲れを癒やした。



愛媛の味覚も満喫。鯛めしについてJukiaは「鯛めしには2つの種類があるんだよ!」「これから食べに行く鯛めしは生なんだよ!」と解説。さらに、蛇口からみかんジュースが出てくるという愛媛ならではのスポットや、名物「一六タルト」の天ぷらも体験。Aさんは「美味しいよりももっと美味しい!」と、その味に衝撃を受けていた。



自然や文化に触れてAさんが「松山は渋谷よりもいいかも!」と感銘を受ける場面もあった。Jukiaの地元愛あふれるおもてなしと、Bさん、Aさんの日本文化に対する素直な感動が詰まったこの動画は、異文化交流の楽しさや日本の地方都市の魅力を再発見させてくれる内容となっている。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo