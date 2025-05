今年も千葉・幕張メッセで2日間開催される、国内最大規模のヒップホップ・ フェス ティバル「POP YOURS 2025」。今年で4回目となるこの フェス は「2020年代のポップカルチャーとしてのヒップホップ」がテーマ。開催まで1カ月を切った今、総勢43組の出演者の中からヒップホップ次世代スターをクローズアップ。今回はswettyに フォーカス する。初の配信曲となった「junkie」(2023年12月)がバイラルヒットして、昨年のPOP YOURSの「NEW COMER SHOT LIVE」にも抜擢されたswetty。ミッドウェスト・エモなどのロック・テイストから、さらに音楽を自由に進化させていく彼は、初のアルバム・リリースも控えているという。

前(のPOP YOURS)は自分が嫌いでそれを変えたくて出たけど、今年はそういう人でも行けるんだよっていうのを、自分と同じような人に見せられるライブにしたいと思ってます。ー音楽とかカルチャーの最初の入り口は?swetty スケボーですね。大阪の西 梅田 公園で滑ってて。中学校1年の時に友達がXXXテンタシオンを流してて、カッコよと思って。USはその時はそこまでハマらなくて。最初はEVISBEATS、Nujabesとか、そこら辺を聴いてたんですよ。でも友達にLEXを教えてもらって。「ヤバ! こんなヒップホップ、あるんや」と思って。電子音、ボーカロイドがスゴく好きやったんで衝撃を受けて。そこからUSも聴くようになったんです。ーお父さんがロック好きらしいですが、そこの影響もありますか?swetty けっこうあると思います。グリーン・デイ、ウィーザー、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインとか。幼稚園、小学生の時に聴いてました。ー自分でも音楽をやろうと思ったのは?swetty 自分の声は嫌やったから、最初は ビート を作りたくて。歌い始めたのはここ1年半ぐらいで。その時に、無理してラップするんじゃなくて、自分が気持ちいいと思う感じでやってみたらいいんちゃうかなと思って。叫んでみたらけっこういい感じになって。これやったらロックをやってみようかなと思って。ミッドウェスト・エモのタイプ ビート とかあるんかな?と思って調べたら、カッコいいのがあって。それを2年前にSoundCloudに上げたのが、ロックで歌う系の最初です。ー最初の配信曲である2023年12月4日配信の「junkie」が話題になりましたよね。ONE OK ROCKの Taka がインスタライブで紹介したのをきっかけにバズったと思うのですが、自分としてはどのように見ていました?swetty 紹介された日は熱が出てて。普段は落ち着いてる先輩がいきなりテンション高くなってて。「おまえ、ワンオクの Taka に紹介されてるよ」って言われたんです。「何言ってんの?」って。想像の斜め上すぎて、最初はドッキリかなと思いました。ー「junkie」はどのようにして生まれた曲ですか?swetty 登場人物が 薬物 をやってる小説があって。依存について考えた時に、恋愛と薬って似てると思って。そこを自分なりに深く掘り下げた曲を作ろうと思って作りました。SoundCloudで一番伸びてた曲だったので、配信はこれでいいかと思ったのは正直あります。 Spotify 国内バイラルチャートでは1位になりましたが、手応えはどうでした?swetty 焦りの方が大きくて。知名度と実力が比例してないから。もっとちゃんと音楽について学んで、自信がついてからそこで評価されたいっていうのもあって。でも今そんなん言ってるけど、曲を作ってた時は必死やったし、周りが上がってたから、上がりたくて必死やったし。結局、ないものねだりやなって思います。ー「junkie」がバズった後に出した音源は2024年5月のEP『about me』になりますが、そういう思いは入っていますか?swetty 「junkie」が伸びてからは曲を作れなくて。「I dont care anymore but how about you?」を1カ月ぐらいかけて頑張って作って。POP YOURSが終わって、自分の中で吹っ切れたものがあったので。そこからバーッて作った感じです。ーPOP YOURS 2024のNEW COMER SHOT LIVEにはどういう気持ちで臨みました?swetty もうやるしかない。ーやってみてどうでした?swetty いやあ、気持ち良かった。ー「大嫌いな自分にカッコいいところを見せるために来ました」というMCが印象的でした。swetty 本音を言いたいなと思って。ボルテージが上がって、パッと出た言葉なんです。ーそこからは音楽をどう追求していきました?swetty ロックをずっと頑張ろうとしてたけど、自分が飽きたことに気がついて。気づいてからいろいろやってみて、最近はEDMっぽいのにスゴいハマってますね。自分で ビート を作り始めたり。タイプ ビート だけど電子音が激しい系のヤツをやったり。 ビート の上にどれだけ気持ちを乗せられるのかということしか考えてないですね。あと、 ギター を勉強し始めて。音楽についてもっと深く知りたいなと思うようになりました。 ビート は変われど、歌の部分は変わりませんか?swetty 「歌」というものに固執しすぎるのはやめたかもしれないです。無理やり全部歌にせんでいいなって思うし。音として気持ち良かったらいいやんと思ってて。ーもうすぐアルバムも出ますよね。Xの投稿を見ると、遅れているみたいですが。swetty 昔作った曲を入れて、もう出来たかなと思って聴いたら、昔の曲が良くないなと思って。今も2〜3曲作ってますね。けっこう欲張りやから、あれもしたい、これもしたいってなるから。だから今のうちに、「こういうのやんねんで」というのを全部見せておけば、後々リスナーが固まってきた時に、「ああ、こいつやし、こういうことやるよな」ってなると思う。幅見せのアルバムになるかな。ー今年のPOP YOURSではどのようなライブを見せるつもりですか?swetty 前と違うのを見せれればいいかなと思ってて。前は自分が嫌いでそれを変えたくて出たけど、今年はそういう人でも行けるんだよっていうのを、自分と同じような人に見せられるライブにしたいと思ってます。ー2025年はどのような活動を考えていますか?swetty 音楽についてもっと深く精通できるようになりたい。数字を上げたいとかは割となくて。今の数字は自分にとってはありがたいけど、充分すぎるから。ちゃんと自分の身の丈に合うようになれるくらい、もっともっとちゃんと音楽を知って、頑張って、努力していけたらと思います。ー長い目で見た時はどういうアーティストになりたいですか?swetty 自分がもしスゴくなったら、若い人に受け入れられる人になりたい。スゴくなくても、ちゃんと音楽を好きであり続けたいと思います。最終的に「こいつダサい」ってなってもいいから、もっともっと音楽を好きになってほしい。あと、最近は若い子の暗いニュースが多くて。自分を思い詰めすぎないでほしい。今だけの判断でしんどくならないでほしい。swetty, Elle Teresa - 「I JUST」Lyrics by swetty, Elle TeresaProduced by ZOT on the WAVE & dubby bunnyMixed by RyuseiMastered by Nicolas De PorcelArtwork Photo by Uran Sakaguchihttps://popyours.lnk.to/IJUSTPOP YOURS 2025日程:2025年5月24日(土)・5月25日(日)時間:開場9:30 / 開演11:00会場:幕張メッセ国際展示場9〜11ホール出演者:DAY1:5月24日(土)\ellow BucksANARCHYBenjazzyBIMCharlueydenFuji TaitoIOJinmenusagiJP THE WAVYKaneeeKMkZmLANASEEDA3HouseNEW COMER SHOT LIVESTACK THE PINKTeteTOKYO世界ziproomOPENING DJDJ YUTO(AtoZ)DAY2:5月25日(日)JJJBonberoDADA Daichi YamamotoElle TeresaG-k.i.dJin DoggKohjiyaKvi Babalil soft tennisMIKADONENESTUTS on the WAVEswetty唾奇Yo-SeaNEW COMER SHOT LIVEDAB5Leaflilbesh ramkoTade DustOPENING DJMARZY(A to Z)チケット:Sold OutYouTube生配信DAY 1 https://www.youtube.com/live/cnn17Qch2IwDAY 2 https://www.youtube.com/live/akuYSyDd0D8オフィシャルサイト:https://popyours.jp/