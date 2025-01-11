ジェットスター航空、ケアンズ〜サンシャインコースト線を開設 12月3日から
ジェットスター航空は、ケアンズ〜サンシャインコースト線を12月3日に開設した。
最大で週4往復を運航する。所要時間はケアンズ発が2時間5分から2時間10分、サンシャインコースト発が2時間20分から2時間25分となる。
両都市は沿岸部に位置するリゾート地で、観光客に人気がある。■ダイヤ
JQ809 ケアンズ（06：45）〜サンシャインコースト（08：50）／月・水・金・日（12月15日〜2025年1月27日）
JQ809 ケアンズ（12：00）〜サンシャインコースト（14：10）／火・木・土・日（2025年3月30日〜）
JQ809 ケアンズ（15：50）〜サンシャインコースト（17：55）／火・木・日（12月3日〜12日、2025年1月30日〜3月29日）
JQ808 サンシャインコースト（09：30）〜ケアンズ（11：50）／月・水・金・日（12月15日〜2025年1月27日）
JQ808 サンシャインコースト（14：45）〜ケアンズ（17：10）／火・木・土・日（2025年3月30日〜）
JQ808 サンシャインコースト（18：35）〜ケアンズ（20：55）／火・木・日（12月3日〜12日、2025年1月30日〜3月29日）