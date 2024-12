カリフォルニアのある法律事務所が、「Find a Trademark Bully」 (商標いじめの犯人を捜せ:https://register.trademarkia.com/opposition/opposition-brand.aspx:)というサイトを運営している。米国で、他人の商標出願に異議申立をしかけた権利者のランキングを発表しているのだ。

異議申立制度自体は、便乗ブランドを排除するために必要な制度だが、件数があまりに多過ぎれば「商標いじめ」の可能性があるというわけだ。そのランキングによれば、歴代いじめ件数の第2位に君臨するのが、テック・ジャイアンツの雄、アップルである(表1)。

アップルが特に腐心しているのは、「アップル」という商標の独占だ。日本の子どもでも、最初に覚える英単語はpenかappleかのどちらかといったところで、このうえなく平易でありふれた単語だ。

アップルが各国で異議申立をした商標(左:EU、右上:イタリア、右下:米国)

「アップル」が電子機器やウェブサービスにおいて有名ブランドなのは誰もが認めるだろうが、それでも、ありふれた果物の名前の独占に固執し過ぎれば、商標いじめともいわれよう。何せ、近年その対象はりんごに留まらず、洋梨風のロゴマークや、「PINEAPPLE」(パイナップル)、「BANANA PAY」(バナナ・ペイ)にまで及んでいるからである。果物全部オマエのものか!?

あの大ヒット曲はアップルのテーマ曲だとカン違いされてけしからん!?

日本においても、アップルは「商標いじめっ子」の称号に恥じない事件を起こしている。レコード会社のエイベックスが商標登録した「ペンパイナッポーアッポーペン」に対し、「アップルの商品だと誤解される」「アップルに便乗する意図で採用されている」などと主張して、異議申立を行ったのだ。

「ペンパイナッポーアッポーペン」といえば、2016年に世界を席巻した、ご存じピコ太郎の楽曲名。曲にのせて、ピコ太郎がりんごとパイナップルをペンで刺すジェスチャーでダンスする映像がYouTubeで公開されると、ジャスティン・ビーバーがこれをフックアップしたことをきっかけに大ヒット。再生回数は5五億回以上、2016年の新語・流行語大賞トップテン入り、レコード大賞や有線大賞でも特別賞などを受賞し、一大ムーブメントとなった。

最近でも、東京都「Sushi Tech Tokyo」、ネスレ「キットカット」、星野リゾート「ネコマウンテン」、サントリー「ジムビーム アップル」(いずれも2024年)など、各種CMや広報動画に引っぱりだこの人気曲だ。

しかし、のべ5億人以上のリスナーのうち、これまでこの曲をアップルのテーマソングと勘違いしたり、アップルに便乗してけしからんと思った人が世界にどれほどいるだろうか。

「ペンパイナッポーアッポーペン」の元 ネタ はApple Pencil!?

「いるわけないだろ!」と素朴に思うが、アップルの主張を聞こう。アップルによれば、引っかかったのは後半の「アッポーペン」の部分らしい。この部分が、アップルの周知著名なブランド名である「アップル」や「Apple Pay」「Apple Pencil」と混同されるというのだ。

さらに、ピコ太郎の「ペンパイナッポーアッポーペン」が発表される一年前にApple Pencilが発売されているという時系列に着目し、同曲の作詞の着想はこの「Apple Pencil」であり、アップルの商品をもじることで笑いのネタにしたと指摘している。

あまつさえ、「アップル」が「コミックソングの歌詞の一部」に使用されることにより、商標のイメージが毀損されると主張したのである。

特許庁 はアップルの主張を一蹴

どう考えてもムリヤリ過ぎるこじつけだ。ここまでくると、アップル社は、アップルの本来の意味である「りんご」を忘れており、アップルと名の付くものはすべて同社のブランドの影響を受けていると思い込んでいるのではないかと疑ってしまう。

そのうち、聖書のアダムとイヴを描いた宗教画にも「当社のブランドを禁断の果実扱いしている」とクレームをつけ、パン屋に怒鳴り込んで「『アップルパイ』は『Apple Pay』から着想された便乗商品だ」などと言い出すかもしれない。

この異議申立は、特許庁によって全面的に退けられた。ピコ太郎の楽曲「ペンパイナッポーアッポーペン」がよく知られていることを踏まえれば、人々は、そこから「アッポー」ないし「アッポーペン」部分のみを単独で抜き出して意識することもないし、あまつさえ、それらを「アップル」ブランドや、「ApplePay」「ApplePencil」と混同することはないと判断されている。

またアップル社に便乗する意図があった証拠も見いだせないと一蹴されている。当然の判断といえよう。

ところで、アップルの販売するiPhoneなどに搭載されている人工知能ソフトのSiriに「ペンパイナッポーアッポーペン」と話しかけると、何度かに一回の割合で、「I have a Suica. I have an iPhone. Mmm...Apple Pay!」などと、替え歌を歌ってくれた(上図)。なんと、便乗だと主張した「ペンパイナッポーアッポーペン」に、自分は堂々と便乗しているのである。理解に苦しむ身勝手さといえよう。