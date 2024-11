オーストラリア出身の俳優クリス・ヘムズワース(41)が、ボクシングのトレーニングをしている息子トリスタンくん(10)の動画を自身のSNSに投稿した。トリスタンくんは素早いフットワークでミット打ちやスパーリングをこなし、力強いパンチを披露している。トリスタンくんの見事な動きに、プロの格闘家からは「アクションスターの誕生!」「両手にパワーがある」と才能を称賛するコメントが相次いだ。

【この記事の動画を見る】クリス・ヘムズワースは、映画『マイティ・ソー』『アベンジャーズ』シリーズなどのスーパーヒーロー役で知られる。身長190センチと大柄であるうえ、普段から厳しいトレーニングで鍛えた逞しい体格を持っている。彼の妻エルサ・パタキー(48)はスペイン出身のモデル兼女優であり、2人には娘インディアちゃん(12)と双子の息子サーシャくん、トリスタンくん(10)がいる。クリスは現地時間26日、トリスタンくんがボクシングのトレーニングをする姿を自身のInstagramに投稿した。撮影場所は、オーストラリア出身の元プロボクサー、ジャスティン・フォーチュンが米ロサンゼルスで運営するジムだ。最初の動画では、トリスタンくんがコーチのジャスティンを相手に、リングの上でミット打ちをする姿が映っている。トリスタンくんは軽いフットワークで動きながら、ミットに力強いパンチを繰り出している。腕をしっかりと伸ばし、スピード感のある動きだ。もう一つの動画では、トリスタンくんが俳優バリー・コーガン(32)とスパーリングしている様子が映されている。バリーはリングの上でひざまずき、周囲を動き回るトリスタンから激しいパンチを浴びせられている。するとコーチのジャスティンが、トリスタンくんに向けて「それ位の体格の男を打ちのめすなら、彼はダメだ」と座り込んでいるバリーをジョークの題材にした。その後、バリーは立ち上がり、トリスタンくんのパンチを受けながらリングを降りた。クリスは投稿で、「ハリウッドに移住したばかりの頃、オーディションを受けたり仕事を探しながら、何時間もこのジムで過ごした。今、ジャスティンと一緒にここに戻って、息子の活発な姿を見ることができて感慨深い」と記した。コメント欄では、バリーが「君は素晴らしい俳優であり、優れた父親だ。ブラザー。トリスタンは真のチャンピオンになるだろう」と記したほか、プロの格闘家たちからもトリスタンくんへの称賛のメッセージが相次いだ。オーストラリア出身の総合格闘家アレクサンダー・ヴォルカノフスキーは、「彼の両手にパワーがあるのは確かだ」とトリスタンくんの才能を認めた。また、英俳優で武術家のスコット・アドキンスは「アクションスターの誕生だ!」と記し、オランダのキックボクサーで現GLORY世界ヘビー級王者のリコ・ヴァーホーベンは「彼のキックが必要になる日が来る!」とコメントした。画像は『Chris Hemsworth Instagram「Get active with this 20 minute upper body blast with the @centrfit strength equipment」「I spent many hours at @fortunegymboxing years back when I first moved to Hollywood」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)