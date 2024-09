オブジェクトに付いた汚れを黙々と落とすゲーム「PowerWash Simulator(パワーウォッシュシミュレーター)」を15分間プレイするとプレイヤーの気分が高まることが調査でわかりました。今回の調査では、調査のために設計されたPowerWash Simulatorの特別バージョンが使われ、自然な形でゲームをプレイすることで正確性が高められました。Affective Uplift During Video Game Play: A Naturalistic Case Study | Games: Research and Practice

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3659464New study reveals positive mood changes during video game play | University of Oxfordhttps://www.ox.ac.uk/news/2024-09-25-new-study-reveals-positive-mood-changes-during-video-game-play「PowerWash Simulator」は、一人称視点で3D空間を動き回り、建物や置物等についた汚れを落として回るシンプルなゲームです。Steamではユーザーによって「カジュアル」「リラックス」「心地よい」などのタグが付けられています。PowerWash Simulator Launch Trailer - YouTubeオックスフォード・インターネット研究所のマッティ・ヴオレ氏らは、Powerwash Simulatorの開発元であるFuturLabと協力し、ゲーム内に「研究者」と呼ばれるキャラクターを追加した「特別バージョン」のPowerwash Simulatorを作成。このキャラクターを通じてプレイヤーにアンケートを取ることで、研究室で行う調査とは違った「遊び体験をできるだけ中断しない、自然な形」での体験評価を実現しました。特別バージョンでは、プレイヤーがゲームを始めた直後やゲームをしている最中に「現在の気分」を尋ねるアンケートが表示され、プレイヤーは12個の質問に答えるごとに報酬を獲得できました。このバージョンは通常版のPowerwash Simulatorを持っている人であれば無料で入手可能で、最終的に39カ国にわたる8695人のプレイヤーから得られたデータが調査されました。調査の結果、Powerwash Simulatorプレイヤーのほぼ4分の3(72.1%)に「プレイ中の気分の高揚」が認められた可能性が高いことが分かり、これらのプレイヤーは一貫して「プレイ開始から15分が経過した時点で気分が高まった」と報告したことが判明しました。さらに、一度気分が高まると、その後数時間はプレイ前の気分に戻ることなく安定する可能性があることも示されています。ヴオレ氏らは「Powerwash Simulatorのプレイに関連した気分の高揚の推定値は小さいものの、潜在的には主観的に認識できるほど十分に大きいです。このゲームは気分を高めるだけでなく安定剤としても機能する可能性がありますが、気分の高揚がゲームの終了後も続くのかは定かではありません。今回の研究は、人々はゲームをプレイすることで気分が良くなるということを裏付けています」と述べました。なお、ヴオレ氏らは今回の研究について「ゲームのプレイと気分の因果効果はせいぜい暫定的なもので、Powerwash Simulatorのプレイ中に観察された気分の変化が、他のゲームやゲーム以外の活動、あるいはまったく活動しなかった場合に起こるかどうかはわかりません。また、単に暇つぶしを始めただけで気分が高まった可能性もあります」との見解を示し、「今後の研究では、他の活動や治療的介入、Powerwash Simulator以外のゲームなどと比較するため、ランダム化比較試験の使用を検討すべきです」と記しています。