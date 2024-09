都筑有夢路などオリンピアンもエントリー！The Open Surfing Miyazaki Series

2024年9月11日、宮崎県においてWSL公認の「The Open Surfing Miyazaki Series」が宮崎市木崎浜で開幕します。

本イベントは、11日からが宮崎市木崎浜で、17日からが日向市お倉ヶ浜で開催される国際的なサーフィン大会です。

The Open Surfing Miyazaki Series

宮崎県全体が一丸となってサーフィンの魅力を発信し、トップサーファーたちが熱きバトルを繰り広げます。

また、両イベントはプロジュニアの戦いも実施し、次世代を担う若きサーファーたちが競演します。

なお、開幕前日の9月10日には、「The Open Surfing Miyazaki Series Opening Reception」と題したレセプションイベントが行われます。

青島神社神主による歴史文化についての話、和太鼓や民謡のパフォーマンスなどで、大会前夜を盛り上げます。

【大会の見どころ】

宮崎県宮崎市木崎浜で実施される「QS3000 IBK宮崎プロ・WSLプロジュニア Presented by RASH」には、男子がパリ五輪5位入賞の稲葉玲王、女子もパリ五輪9位の松田詩野と東京五輪銅メダルの都筑有夢路と3人のオリンピアンがエントリーします。

他にも、男子は2024/25シーズンのQSアジアリージョン1位で宮崎県出身の伊東李安琉と同2位の加藤翔平、QSより1ランク上のチャレンジャーシリーズ(CS)に出場する安室丈と大音凛太、海外からも昨年3月に行われた「WSL QS3000 whitebuffalo HYUGA PRO」を制したフィリピンのジョン・マーク・トコンなど実力者が顔をそろえます。

女子では、2023/24シーズンでQSアジアリージョン首位だった脇田沙良、2024/25シーズンで同1位の池田美来、高さのあるエアを決める都築虹帆、2024年2月の「QS3000バレル・インターナショナル・プロ」を制した野中美波など日本のトップサーファーがしのぎを削ります。

イベント名:The Open Surfing Miyazaki Series Opening Reception

開催日時:2024年9月10日(火)START 17:00 CLOSE 20:00(受付 16:45)

会場 :〒889-2161 宮崎県宮崎市加江田7275-1 こどものくに内

AOSHIMA PICNIC CLUB「BAKERY & COMMUNITY CLUB」

参加者 :招待者、大会関係者、メディア

実施内容:(1) 主催者会見(主催者・選手など)

(2) 青島神社による歴史文化の話・祈祷

(3) 和太鼓パフォーマンス

(4) 民謡パフォーマンス

大会名 :The Open Surfing Miyazaki Series

QS3000 IBK宮崎プロ・WSLプロジュニア Presented by RASH

日程 :2024年9月11日(水)〜14日(土)

会場 :宮崎県宮崎市木崎浜

賞金 :QS3000/$30,000AUD MEN&WOMEN

プロジュニア/$5,000AUD MEN&WOMEN

参加数 :QS3000(MEN70名/WOMEN48名)

プロジュニア(MEN32名/WOMEN16名)

公認 :WORLD SURF LEAGUE(WSL)

主催 :The Open Surfing Miyazaki Series実行委員会

共催 :一般社団法人 サーフソサエティ

主管 :一般社団法人Surfing Japan International

特別協賛:IBK(伊勢志摩文化開発株式会社)

協賛 :RASH 他

特別後援:公益財団法人 宮崎県観光協会

後援 :宮崎県/宮崎市/宮崎市教育委員会/宮崎商工会議所/

公益社団法人 宮崎市観光協会/MRT宮崎放送/UMKテレビ宮崎

特別協力:株式会社ソラシドエア

協力 :宮崎市サーフィン連盟/サーフカルチャー宮崎/

宮崎サーフメディカルチーム

大会名 :The Open Surfing Miyazaki Series

QS3000 IBK日向プロ・WSLプロジュニア Presented by RASH

日程 :2024年9月17日(火)〜21日(土)

会場 :宮崎県日向市お倉ヶ浜

賞金 :QS3000/$30,000AUD MEN&WOMEN

プロジュニア/$5,000AUD MEN&WOMEN

参加数 :QS3000(MEN96名/WOMEN48名)

プロジュニア(MEN48名/WOMEN24名)

公認 :WORLD SURF LEAGUE(WSL)

主催 :The Open Surfing Miyazaki Series実行委員会

共催 :一般社団法人 サーフソサエティ

主管 :一般社団法人Surfing Japan International

特別協賛:IBK(伊勢志摩文化開発株式会社)

協賛 :RASH 他

特別後援:公益財団法人 宮崎県観光協会

後援 :宮崎県/日向市/日向市教育委員会/日向商工会議所/

一般社団法人 日向市観光協会/MRT宮崎放送/UMKテレビ宮崎

特別協力:株式会社ソラシドエア

協力 :日向市サーフィン連盟/日向市サーフィン業組合/

宮崎サーフメディカルチーム

