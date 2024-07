◆サンリオピューロランドでネオンが輝くかわいい夏祭りイベント開催!11年ぶりの新アトラクションも登場(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPANサンリオピューロランドにて、カラフルなネオンが輝く夏祭りをテーマとした「ピューロランドネオナツマツリ」を開催。期間は、2024年7月12日(金)から9月3日(火)まで。今夏のピューロランドは11年ぶりの新アトラクション&初テーマの夏イベントが登場。キャラクター達がかわいい浴衣姿で登場する新作パレードやスペシャルグリーティングもお見逃しなく。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN新作パレード「ピューロランドネオナツマツリ WA☆SHOWI BEAT!」ピューロビレッジにて、「ネオボンオドリ」やネオなビートに合わせて楽しめる新作パレード「ピューロランドネオナツマツリ WA☆SHOWI BEAT!」を上演。キャラクターたちは新作コスチュームのネオな浴衣姿でパレードを盛り上げる。参加グッズのネオセンスを持って、「WA☆SHOWI!(ワッショイ!)」と叫び、みんなで盛り上がろう。DATA上演場所:1F ピューロビレッジ上演時間:約20分間出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、バッドばつ丸、シナモロール、マイメロディ、クロミ(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN夏祭りの定番!ネオン輝くヤタイが登場する「ネオエンニチ」エンターテイメントホールではネオン輝くヤタイが出現。ワナゲやシュートゲーム、ピンボールなど3種類のゲームが楽しめる「カワイイエンニチ」や、「デジタルエンニチ」としてバッドばつ丸とニンジャゲームが楽しめる「バッドばつ丸のネオカラクリヤシキ」が登場する。さらに、文字やデコパーツを選んで自分だけのオリジナルネオン看板を会場内の大きなスクリーンに映しだせる「KAWAII?ネオン屋さん」も必見。会場内にはやハローキティたちと一緒にヤタイを開いた気分になれるような、ネオでスペシャルなフォトスポットも用意されるのでお楽しみに。DATA■カワイイエンニチ場所:1F エンターテイメントホール参加料金:1回700円景品:オリジナル缶バッジ1個または2個■デジタルエンニチ場所:1F エンターテイメントホール参加料金:1回1500円景品:オリジナルアクリルスタンド1種(全12種より選択)、 “忍”定証ステッカー内容:・壱の間「バッドばつ丸のネオンニンジャトラップ」・弐の間「バッドばつ丸のネオハナビスマッシュ」■KAWAII?ネオン屋さん場所:1F エンターテイメントホール参加料金:無料(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPANネオかわいい浴衣や忍者姿のキャラクターたちが初登場!スペシャルグリーティングそして、新作コスチュームのネオな浴衣姿のキャラクターと特別な時間を過ごせる「ピューロランドネオナツマツリ スペシャルグリーティング」も開催される。参加者にはノベルティとして、蓄光仕様のキャラクターたちのステッカー(A5サイズ)をプレゼント。DATA開催場所:1F イベントコーナー出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、バッドばつ丸、シナモロール、マイメロディ、クロミ※すべて事前予約制・有料※詳細は必ず各ホームページをご確認ください(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPANネオンデザインのアイテム多数!期間限定グッズもネオンカラーやキャラクターの浴衣姿をデザインに取り入れたオリジナルアイテムを3階エントランスショップにて販売。夏にぴったりなTシャツやヘアクリップセットをはじめ、豆巾着、ミニのぼりなどコレクションしたくなるようなアイテムが多数ラインナップ。お土産や大切な人と一緒に食べるだけでなく、食べ終わった後にも手元に残せる缶入りのお菓子や、夏祭りの定番メニューをイメージした「たこ焼き味スナック」など、さまざまなアイテムが揃えられる。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPANネオナツマツリを盛り上げるキャラクターモチーフのフードメニューそして、イベントを盛り上げるフードメニュー全20種が館内各レストランで期間限定で登場。シナモロールをモチーフにした「光彩奪目☆ブルーカレー〜もろこし揚げ&miniハンバーグ〜」は、とうもろこしを手に持ちお祭りを楽しむ姿をイメージした1皿。ほかにも、キラキラと輝く不思議な「NEO電球ドリンク」や、「かき氷みたいな?フロマージュモンブランパフェ」など、定番の屋台メニューをアレンジしたフードメニューが登場する。また、和の要素を取り入れた「もちもち?3色団子の黒糖オレ」や「いちごとおいりの和クレープ」といったスイーツなど、多種多様な期間限定メニューを楽しんでみて。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN同日に11年ぶりの新アトラクションもスタート!また、同日7月12日(金)にオープン予定の新シアターアトラクションのタイトルが「シナモロールの小さな大冒険」に決定。シナモロールと一緒に虹の謎を解き明かす冒険に出かけるストーリー。ゲストは「魔法のステッキ」を使ってシナモンやフレンズたちの冒険をサポートしながらストーリーを進めていく。モーションシートと「魔法のステッキ」でストーリーに没入できる体験型シアターアトラクションを楽しもう。DATA期間:2024/7/12(金)〜所要時間:約5分間(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPANアトラクションオープンを記念して新グッズが続々登場!そして新アトラクションを記念して、ビジュアルデザインを使用したオリジナルアイテムを7月12日(金)より3階エントランスショップにて販売。日常的に使えるクリアファイルやビジュアルアクリルキーホルダー、お土産にもピッタリなポップコーンが登場予定。また、11月にはぬいぐるみやマスコットの発売も予定されている。