カプコンは、PlayStation Store、ニンテンドーeショップにて「CAPCOM SPRING SALE」を開催している。

同セールでは、PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』など「デビル メイ クライ」シリーズ各タイトルのほか、同社の人気アーケードタイトルを収録した『カプコン ファイティング コレクション』や『カプコン ベルトアクション コレクション』に加え、「囚われのパルマ」シリーズも対象となっている。

また、『Capcom Arcade Stadium』の単品タイトル31作品も、50%OFFでセール中。

セール期間は、PlayStation Storeが4月12日23時59分(※一部タイトルは4月26日23時59分)まで、ニンテンドーeショップが4月12日23時59分まで。

CAPCOM SPRING SALE | CAPCOM:

https://www.capcom-games.com/sale/sale25-28j6w/ja-jp/[リンク]

