GoogleがテレビをAndroid・iOSスマートフォンに簡単に接続できる新機能を展開しました。これにより大画面でYouTube動画を視聴しながら、お気に入りのコンテンツを深く掘り下げることができるとのこと。また、これまでAndroidにのみ展開されていた「Google TV」がiOSで利用可能になりました。

The future of interactivity in the living room

https://blog.youtube/news-and-events/the-future-of-interactivity-in-the-living-room/

7 ways to make the most of the Google TV app

https://blog.google/products/google-tv/seven-app-tips/

How YouTube built a better way to connect your TV and phone - The Verge

https://www.theverge.com/2022/6/1/23149976/youtube-connect-tv-phone-android-ios

Google TV’s new app launches on the iOS App Store with the ability to use a mobile device as a remote | TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/06/01/google-tvs-new-app-launches-on-the-ios-app-store-with-the-ability-to-use-a-mobile-device-as-a-remote/

これまでテレビのリモコンやアプリの煩雑な方法で操作するしかなかったテレビ用YouTubeですが、Googleはこれを解消すべく新たな機能をスマートフォン用YouTubeアプリに導入しました。これにより、テレビ用YouTubeアプリで開いた動画にスマートフォン用YouTubeアプリから簡単にアクセスし、「いいね」を押したり、コメントを残したりといった動作をスムーズに行えるようになるとのこと。機能の一部は以下の動画から確認可能です。

さらに、スマートフォン用YouTubeアプリをテレビ用YouTubeアプリのリモコンとして使えるようにもなっているとのこと。この機能のポイントは、両者の接続にWi-Fiネットワークなどの通信プロトコルを用いず、YouTubeのアカウントを通じて操作できるという点にあるとのことです。

YouTubeの開発チームは「ユーザーの80%以上がテレビを見ながら別のデジタルデバイスを操作している」「テレビ用YouTubeアプリで動画を再生しながら、スマートフォン用YouTubeアプリで同じ動画にコメントを残すなどしている」というアンケート結果から、テレビ用YouTubeアプリですべての機能をまかなおうとするのではなく、スマートフォン用YouTubeアプリと相互作用するような機能に重点を置くことにしたとのこと。開発チームは、今後もより多くの機能を追加するとしています。

また、GoogleはこれまでAndroidのみに提供していたアプリ「Google TV」のiOS版を開発。既存のアプリであるiOS版「Google Play ムービー&TV」に機能を統合し、Google TVに改称した形でリリースしました。このアプリで、過去にGoogleアカウントで購入したテレビ番組などを外出先で視聴することが可能になるほか、iPhoneやiPadをAndroid TVのリモコンとして使用できるようにもなります。