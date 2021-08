東京五輪の体操女子種目別跳馬で銀メダルを獲得したアメリカのミカイラ・スキナー選手が、日本で買ったおみやげを紹介している。2021年8月17日にアップしたYouTube動画での一幕だ。

スキナー選手が買ったおみやげの中には、チョコレートやグミなど、日本のお菓子も多くあった。

「きのこの山」もお持ち帰り

スキナー選手は、「Everything I brought home from the Tokyo Olympics. Team USA apparel and more!!(東京オリンピックで持ち帰ったものすべて。チームUSAのウェアなど!)」と題した動画を投稿した。

動画は帰国後の様子などを映したもの。日本の空港でハイブランドのショッピングを楽しみ、フライドポテトやチキンを楽しんだり、ファーストクラスを用意したユナイテッド航空の厚意に感謝したりしている。

スキナー選手はアメリカに到着すると、空港では家族や多くのファンたちから熱烈な歓迎を受けた。訪れた人々に銀メダルを触らせているシーンもある。

自宅らしき場所には、さまざまなプレゼントが届いている。帰国したばかりで雑然としたリビングで、荷物を開封していくスキナー選手。おみやげの中には、お馴染みの「きのこの山」のパッケージもある。

スキナー選手はミニチュアのスケートボードや東京五輪の公式マスコット「ミライトワ」のグッズ、ポッキーやハイチュウ、ピュレグミなどのお土産を次々と取り出していく。

「TOKYO 2020」のプリントが施されたハーフパンツは、家族へのお土産のようだ。キャップやリュック、ジャージ類、運動靴などもある。スキナー選手の家族が変わるがわるキャップを試着する様子も見られた。家族らも「いいね!」「最高!」とコメントしている。

家族が興奮したのは・・・

中には星条旗や「TEAM America」のロゴがデザインされた、アメリカ代表らしいストールやガウンなどもある。スキナー選手がたくさんの荷物から取り出したお土産を豪快に床に積み上げていく中、家族が荷物の山から何かを発見した。

「レシートよ!見てみて」と声をかけられた撮影者が手を伸ばすと、それはコンビニ「セブン-イレブン」のレシートだった。漢字で「成田国際空港第1ターミナル店」「領収書」と書かれ、住所や品名も日本語で書かれている。スキナー選手の家族にとっては異国情緒あふれるアイテムだったようで、「ワオ!」と驚いていた。

動画には、大量の五輪土産に興味津々なファンの声が続々と届いている。さらに詳しい開封動画をリクエストする声も多いようだ。

「みんなもっと詳細な商品紹介ビデオを見たいと思うよ。私たちはあなたが手に入れたものすべてを見たい!」

「これだけのものを税関で申告しなければならないなんて、想像もつかないよ」

「もっと深く掘り下げた開封動画を見せてくれませんか?」