世界保健機関(WHO)が今月11日に 新型コロナウイルス のパンデミック(世界的な大流行)を宣言したことで、世界中に緊張が走っている。そんな中、イタリア人男性が新型コロナウイルス感染から身を守るために円盤型のコスチュームを着けて街を歩く姿を捉えた動画がSNSで拡散し、注目を集めている。『New York Post』『NZ Herald』などが伝えた。伊ローマにあるテスタッチョ市場で今月11日、買い物をする男性の姿が撮影され、その動画がSNSに投稿されると、瞬く間に多くの注目を集めた。そこには恰幅の良い中年男性がオレンジ色で円盤状のコスチュームを身につけて歩いていた。男性は円盤の中央にある穴に身体を入れ、それを肩紐で吊るし腰回りの位置で固定していた。半径1メートル以上もある円盤は、混雑した市場で周りの人の邪魔になることだろう。このあまりにも奇妙な格好をしている男性に、道行く人の中には興味を持って写真撮影する人もいた。動画の撮影者も興味津々で「これは何から距離を置くためのものですか?」と尋ねたところ、男性は「コロナウイルスだよ」と答えている。この男性は新型コロナウイルスの感染から身を守るため、他人との距離を保つ手段としてこのような円盤を作って着用していた。また手にはマジックハンドのようなものを持っており、市場の商品を手に取るために使うようだ。イタリア国内では現在、政府によってスーパーマーケットと薬局以外のほとんどの店舗が休業を命じられている。一部の店舗は営業を許可されているが、今月25日までは顧客とやり取りする際に少なくとも3フィート(約91センチ)は距離を置かなければならないとのことだ。ちなみに米ジョンズ・ホプキンス大学の研究チームが開発した新型コロナウイルスの感染マップによると、イタリアでは15日午後1時の時点で感染者数は21,157人、死者1,441人に上り、その数は中国に次いで多い。画像は『storyful 2020年3月14日付Facebook「Italian Man Wears Wide-Rimmed Disc to Keep Coronavirus at Safe Distance」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)