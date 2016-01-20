コリジョンルールの導入

2016年から日本プロ野球で導入された、本塁での危険な衝突プレーを防ぐためのルール。

2016年7月16日

2016年7月8日

2016年7月1日

2016年6月30日

2016年6月23日

2016年6月19日

2016年6月15日

2016年6月14日

2016年5月19日

2016年5月15日

2016年5月12日

2016年4月20日

2016年4月5日

2016年4月3日

2016年3月25日

2016年3月17日

2016年1月20日