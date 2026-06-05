文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「佳子・純子のお天気気象転結」。気象予報士の伊藤佳子記者・鈴木純子アナウンサーが、毎日にちょっと役立つお天気情報をお届けしている。この記事では全文をご紹介。 ▼6月5日配信号担当 鈴木純子 大型の台風6号が3日未明に和歌山県南部に上陸し、太平洋側の広い範囲で非常に激しい雨となりました。 気象庁は一時和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾