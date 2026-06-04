今日のテーマは、「お金持ちが毎日していること」です。日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。今回は富裕層の皆さんに「毎日していること」を聞いてみました。1.読書お金持ちには読書家が多いです。美術館や博物館、または旅行先などで「しおり」を購入し、ちょっとし