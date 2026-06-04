最初に結論：HHKB生誕30周年で、初の押下圧30g“フェザータッチ”モデル投入記事の重要ポイント：1：墨、白、雪モデルの3種類、それぞれ日本語配列と英語配列を用意2：国内での販売台数は合計3,000台3：今年のエイプリルフールに投入を予告していた！？PFUは6月4日、Happy Hacking Keyboard（HHKB）の30周年記念モデル「HHKB Professional HYBRID Type-S（押下圧30g）」を発表した。シリーズで初めて、押下圧30gのキースイッチを採