ニックスのブランソン（左）＝3日（ロイター＝共同）【サンアントニオ（米テキサス州）共同】米プロバスケットボールNBAの王者を決めるNBA決勝（7回戦制）第1戦は3日、テキサス州サンアントニオで行われ、東カンファレンス覇者のニックスが西を制したスパーズに、105―95で勝った。エースのブランソンが第4クオーターだけで13得点するなど、30得点でけん引した。第2戦は5日（日本時間6日）にサンアントニオで行われる。