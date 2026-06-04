「迷惑かけないように頑張らないとな」お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔が、大河ドラマ初出演への心境を語った――。モグライダー・芝大輔○「あそこに出んのか〜」「本当に遠いとこ来た」芝は、2027年の大河ドラマ『逆賊の幕臣』に、主人公・小栗忠順(松坂桃李)の幼なじみ・朝比奈昌広役で出演。5月20日に更新されたYouTubeチャンネル『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り【テレビ朝日】』で、永野に祝福されると、「ありがと