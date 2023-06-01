福島市の住宅地で２日朝に男女４人を襲い、市内の工場に入り込んでいたクマについて、同市は４日未明、工場から逃げたと発表した。福島県警が周辺を捜索するとともに近隣住民に注意を呼び掛けている。市によると、クマは同市笹木野の電子機器製造販売会社「ＯＫＩシンフォテック」の工場内にとどまっていた。３日午後１０時５０分頃、周辺の警備に当たっていた警察官が、工場の窓から出たとみられるクマが西門を乗り越えて敷地