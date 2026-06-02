遺体を自宅に放置したとして逮捕・送検されていた五城目町の男性が不起訴処分となりました。不起訴処分となったのは、五城目町の60代の男性です。男性はことし3月下旬から約1か月間、自宅に遺体を放置したとして逮捕、送検されていました。遺体は男性の弟で、死因は肺炎による病死の疑いがあります。秋田地方検察庁はこの男性について、先月28日付で不起訴処分としました。諸般の事情を考慮したと説明しています。※6月2日午後6時1